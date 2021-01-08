Popüler sanal asistan uygulamaları arasında görülen Google Assistant bugün sıra dışı bir yenilik aldı. Şimdiye kadar taksi çağırmak, telefon açmak, alarm kurmak ya da arama motorunda soru sormak için kullandığınız uygulama artık hiçbir şey yapmama özelliğine sahip!

İngiltere merkezli sevilen çikolata markası Cadbury ile yapılan işbirliği sonucunda ortaya doğan hiçbir şey yapmama modu, “Ok Google, eat a 5 Star” diyerek etkinleşiyor. Bu noktadan sonra isminden de anlayacağınız üzere bir eylem gerçekleştirmeden keyfinizi sürmeye devam ediyorsunuz.

Google‘ın yeni özelliğiyle ilgili açıklamasında şu cümleler dikkat çekiyor: “Google Asistan daha üretmen olmanıza yardımcı olurken, 5 Stars Hiçbir Şey Yapmama Modu size perspektif kazandırıyor. Her zaman yanınızda olan sakin bir arkadaş gibi sizlere davranıyor ve sizi motive ediyor.”

Hiçbir şey yapmama özelliği sayesinde klasik asistan uygulamaları gibi alarm kurmak, oda ışığınızı kapatmak ya da hatırlatıcı kurmak benzeri bir işe odaklanmanızı gerektiren eylemleri tamamen saf dışı bırakıyor. Bunun yerine bütünüyle rahatlamanız ve Google ile sohbet etmeniz için keyifli bir kaçamak imkanı yaratılıyor!

Android 6.0 ve üzeri işletim sisteme sahip tüm tablet, akıllı TV ve saatlerde üzerinde çalıştırabileceğiniz özellik telefonlar için ise Android 5.0 ile iOS 10 üstü yazılımlar tarafından destekleniyor. Şimdilik yalnızca Hindistan’da Google Asistan için kullanıma açılan yenilik, ilerleyen dönemlerde büyük olasılıkla tüm bölgelerde kullanılmaya başlayacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla biraz daha beklememiz gerekecek.