Google Arama sayfaları akıllı telefon ve tablet cihazları için kullanıcı deneyimine odaklı bazı değişiklikler için hazırlanıyor. Google’ın bugün yayınladığı blog gönderisinde duyurulan yenilikler; mobil tasarımın yenileneceği ve uygulamanın daha sade bir görünüm ile geleceğini müjdeliyor. Artık kullanıcılar için uygulamayı kullanmak çok daha basit hale gelecek!

Google’ın tasarımcısı Aileen Cheng tarafından koordine edilen söz konusu yenilikler, şirketin mobil uygulamalarda görselliğe değil, arama sonuçlarına odaklanmayı amaç ediniyor. İnsanları aradıkları bilgiye olabildiğince hızlı bir sürede ulaştırmayı hedef alan yenilikler, insanların verimliliklerini arttırarak gereksiz yere vakit kaybı yaşamalarını da geride bırakacak.

Yayınlanan fotoğraflara bakıldığında yazı tipi değişikliği yapıldığı biraz dikkatli bakıldığında göze çarparken, arama bölümü başlıklarının da bir tık büyüdüğü dikkat çekiyor. Bunun dışında besbelli ki Google arama sonuçları için daha fazla görsel bölümü ekleyerek kullanıcılara nefes almak için alan tanıyor. Bunun için de gölge kullanımı daha aza indirgenerek kullanıcı deneyimi epeyce arttırılıyor.

Dikkat dağıtan tüm detayları perde arkasına iten Google, koyu renklerden iyice uzaklaşarak dikkat dağıtmayan ve bilgiyi göz önüne çıkaran renkleri bilinçli olarak tercih ediyor. Temiz bir arka plan yaratılan uygulamada pürüzlü kısımlar giderek iyileştirilirken, tüm bu değişikliklerin ilerleyen günlerde resmi olarak uygulamaya ekleneceği iOS ve Android kullanıcılarına müjdeleniyor! Şimdilik kesin olarak bir tarih verilmese de yenilikleri kullanmaya çok yakında başlayacağımız gayet açık durmakta.