Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Google, ABD seçim sonuçlarını kabul etmeyen Donald Trump destekçisi milletvekillerine verdiği fonu durdurdu. Bu milletvekillerinin artık Google’dan bağış almasının önüne geçildiği resmen açıklandı. İşte detaylar…

Bu ayın başlarında siyasi bağış yapmayı durduran Facebook ve Microsoft şirketlerinden sonra şimdi Google’dan benzer bir haber geldi. Dünyaca ünlü teknoloji devi Google, ABD başkanlık seçim sonuçları için karşı çıkan Trump destekçisi milletvekillerine cezayı kesti. Google’ın son açıklamalarına göre seçimlerin kabul edilmesine karşı oy kullanan kongre üyelerinin bağışları kesildi.

6 Ocak olayları sonrasında Donald Trump‘ın takipçilerini isyana çağırmasıyla beraber oluşan kargaşanın akabinde pek çok dijital platform, Trump’a ve destekçilerine karşı yaptırım uyguladı. Twitter, Facebook, Snapchat, Youtube ve hatta Twitch gibi sayısız uygulama Trump’ın hesaplarını askıya alırken; şimdi bir Google sözcüsü yalnızca eski ABD başkanı Trump’a değil, onu destekleyen milletvekillerine de hamle yapılacağını açıkladı: “Bu incelemenin ardından NetPAC kurulu, seçim sonuçlarının onaylanmasına karşı oy kullanan tüm kongre üyelerine karşı artık hiçbir katkı yapmayacağına karar verdi.”

Toplamda yüzün üzerinde meclis üyesinin Joe Biden‘a karşı oy kullanarak seçimlerin geçersiz sayılması için itiraz ettiği biliniyor. Bundan yaklaşık iki hafta kadar önce Amazon da seçim sonuçlarını bozmak üzere oy veren milletvekillerine destek vermeyi bırakacağını açıklamıştı. Şimdi bu şirketler arasına Google da katıldı. Ancak Google’ın bu milletvekillerine siyasi bağış yapmayı kesecek son şirket olmayacağı, kısa süre içerisinde daha fazla platformun bu kararı uygulayacağı tahmin ediliyor.