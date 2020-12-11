Google Pixel akıllı telefonları 2021 yılında ilk katlanabilir telefon modelini bünyesine dahil edecek diye tahmin ediliyor. Gelecek sene Oppo, Vivo, Samsung ve Xiaomi gibi güçlü şirketler katlanan telefonları ile piyasada ses getirmeye hazırlanırken, Google’ın da bu trend tasarım anlayışından geri kalmak istemediği ortaya çıktı. İddiaların sahibi teknoloji analisti Ross Young’tan geliyor. Young, Pixel’in katlanabilen cihazıyla 2021’de tüketici karşısına çıkacağını umuyor.

Ortaya çıkan raporlara göre Google’ın Pixel telefonları için Passport kod adı ile şu anda bir telefon geliştirme aşamasında olduğu gözlendi. Bu cihazın sürpriz Google katlanan telefonu olduğu tahmin ediliyor. Ancak yine de söz konusu cihazın Pixel serisi için çıkıp çıkmayacağı kesin olarak bilinmemekte. Şimdilik bilinen bir şey var ki Google 2021 yılında katlanabilen telefonu ile rakip firmalara gözdağı vermeye hazırlanıyor!

Katlanan Google Telefonu 2021’de Geliyor!

Başarılı teknoloji analisti Ross Young, katlanabilen Google telefonu ile ilgili olarak yaklaşan cihazın 2021 yılında piyasaya çıkacağını öngörüyor. Buna ek olarak Samsung’un da 2021’de bir değil birden fazla cihazla geleceği tahmin edilmekte. Güney Koreli şirket, Galaxy Z Flip Lite da dahil olmak üzere en az üç farklı katlanan akıllı telefonla piyasada boy gösterecek.

Google ve Samsung’un yanı sıra Xiaomi, Oppo ve Vivo da gelecek yıl ürün portföyüne birer katlanabilir telefon ekleyecek büyük şirketler arasında dikkat çekiyor. Bakalım 2021’in en işlevsel katlanabilen cihazı hangi şirkete ait olacak…