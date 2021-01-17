Geçtiğimiz yılın sonunda Warner Bros. şirketi 2021 yılındaki tüm sinema filmleri için ilginç bir karar almıştı. Bu yıl içerisinde vizyona girecek tüm filmlerini dijital yayın platformu HBO Max üzerinden yayınlayacağını açıklayan firma, böylesi cesur girişimiyle tartışmalara neden olmuştu. Bir kısım izleyici filmin sinemalarda gösterime girmesi gerektiğini savunurken, bazılarıysa dijitale destek verdi.

Geçtiğimiz haftalarda beklenen Wonder Woman 1984 filmi HBO Max’te lansmanını yapan yılın ilk büyük yapımı olurken, Matrix 4 ve daha pek çok önemli film ise sıraya girmişti. Bunlar arasında elbette uzun süredir sabırsızlıkla beklediğimiz Godzilla – Kong filmi de yer alıyordu. Hollywood yapımlarında filmlerin vizyon tarihi ertelemesi durumuna çoğu zaman alışık olsak da şimdi bu filmin gösteriminin erkene çekildiği öğrenildi. Hem de yaklaşık iki ay önceye…

https://www.vulture.com/2021/01/hbo-max-and-warner-bros-move-godzilla-vs-kong-release-date.html

Nefes kesici aksiyon filmi Godzilla vs. Kong için çıkış tarihi 26 Mart 2021‘e çekildi. Filmin ilk defa bu tarihte HBO Max uygulamasında seyircisi ile buluşacağı öğrenildi.

Adam Wingard tarafından yönetilen ve yaklaşık 160 milyon dolar bütçeyle çekilen Godzilla ve King Kong filmi, korkunç canavarlardan oluşan serinin dördüncü sürümü olarak ekranlara gelecek. Çağlar boyunca destansı savaşlar yaşayan bu iki canavar, şimdi insanlık tarafından yok edilmeye ve gezegenden uzaklaştırılmaya kalkacak. Filmin başrollerinde Millie Bobby Brown, Julian Dennison, Alexander Skarsgard, Kyle Chandler, Eiza Gonzales ve Rebecca Hall gibi yıldız isimler yer alacak.