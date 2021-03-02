God of War: Ragnarok yönetmeni Cory Barlog, kendisine ait sosyal medya hesabı üzerinden oyunun çıkış tarihi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Daha önce PS5 etkinliğinde gösterime giren fragmanla birlikte oyunun bu yıl fazla gecikmeden piyasaya sürülebileceği düşünülüyordu. Ancak bu gösterimden sonra oyunla ilgili resmi bilgi uzunca süredir gelmemişti. Aynı zamanda oyunun tam olarak hangi detayları barındıracağıyla ilgili de net bilgi bulunmamaktaydı. Nihayetinde oyunla ilgili çok fazla bilinmeyen varken Cory Barlog, takipçilerine oyunun piyasaya giriş tarihiyle ilgili yine soru işaretleriyle dolu açıklamada bulundu.

God of War: Ragnarok isminin henüz resmi olarak açıklanmadığı biliniyor. Oyun halen daha geliştirilme aşamasında. Kapsamlı bir içeriğe sahip olması beklenen God of War Ragnarok ile ilgili biraz daha zamana ihtiyaç var gibi görünüyor.

God of War Ragnarok Hazır Olduğunda Çıkacak!

Evet. Haberimizin alt başlığında da yer aldığı üzere oyunun yapımcısı Cory Barlog, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı. Zira “Ne zaman biterse o zaman çıkacak. Herkes için en iyisinin bu olduğuna güvenin.” açıklamasını yaptı.

Oyunun hayranları oyun içeriği hakkında bir şeyler öğrenebilmek için hevesli olmasına rağmen bu tarz bir oyunun daha çok zamana ve uğraşa ihtiyacı olduğu açık. Ayrıca günümüz pandemi sürecinde bu çapta bir yapıtı bitirmeye çalışmak da tek başına başarı olarak değerlendirilebilir.

Daha önce yayınladığımız haberde God of War: Ragnarok oyununun PS4 için gelip gelmeyeceği konusunu işlemiştik.