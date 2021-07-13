Google ilk olarak geçen Temmuz ayında duyurduğu bir güvenlik özelliği olan Gmail‘deki kimliği doğrulanmış marka logolarının önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacağını duyurdu. Bu özellik, Google‘ın 2019 yılında çalışma grubuna katıldığı Mesaj Tanımlama için Marka Göstergeleri (BIMI) standardı tarafından etkinleştirildi.

Amaç, yasal bir kaynaktan gelen bir e-postayı açma ve bu e-postayı işleme konusunda ol asılığıazaltmaya yardımcı olmak için size DMARC standardı kullanılarak kimliği doğrulanmış bir e-posta gönderdiklerinde bir kuruluşun logosunun gelen kutunuzda görünmesi olcak. İdeal olarak, kimliği doğrulanmış marka logoları, sosyal ağlarda görebileceğiniz ve bir hesabın aslında temsil ettiğini iddia ettiği tüzel kişiye ait olduğunu ve bu kişi tarafından işletildiğini söyleyen doğrulanmış bir rozet gibi işlev görür.

Google’a göre perde arkasında şu şekilde çalışıyor:

Gönderici Politikası Çerçevesi (SPF) veya Alan Anahtarları Tanımlanmış Posta (DKIM) kullanarak e-postalarının kimliğini doğrulayan ve DMARC’yi dağıtan kuruluşlar, doğrulanmış ticari marka logolarını bir Doğrulanmış İşaret Sertifikası (VMC) aracılığıyla Google’a sağlayabilir. BIMI, logo sahipliğini doğrulamak ve bir VMC’de doğrulama kanıtı sağlamak için Sertifika Yetkilileri gibi İşaretleme Doğrulama Yetkililerinden yararlanacak. Bu kimliği doğrulanmış e-postalar diğer kötüye kullanıma karşı kontrollerimizi geçtikten sonra, Gmail logoyu mevcut avatar yuvasında görüntülemeye başlayacaktır.