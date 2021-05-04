Apple’ın uzun beta güncellemeleri ile sunduğu iOS 14.5, sistem içerisinde gaip bir “Uygulama Takip Şeffaflığı” sorunu bulunduruyordu.

Yeni yayımlanan iOS 14.5.1 güncellemesi ile bu sorun tam olarak giderilmiş değil. Apple yönetimi konu ile ilgili alternatif bir çözüm üretmiş gibi gözüküyor.

Şirketin iOS 14.5.1 işletim sistemi güncellemesi ile ilgili tanımın metninde şu ifadeler yer alıyor;

“Bu güncelleme, daha önce Ayarlar’da Uygulamaların Takip İzni İstemesine İzin Verin’i etkisizleştirmiş olan kullanıcıların bu ayarı yeniden etkinleştirdikten sonra uygulamalardan uyarı almamasına neden olan, Uygulama Takibi Şeffaflığı ile ilgili bir sorunu düzeltir.”

“Uygulama Takibi Şeffaflığı, bir uygulamanın reklam sunma veya veri simsarlarıyla paylaşım amacıyla, başka şirketlerin uygulamaları ve web sitelerindeki eylemlerinizi takip edip edemeyeceğini seçmenize olanak sağlar. “

“Eylemlerinizi takip etme isteği aldığınızda İzin Ver’e veya Uygulama Beni Takip Etmesin’e dokunabilirsiniz. Uygulamanın eylemlerinizi takip etmesine izin verip vermediğinize bakılmaksızın uygulamanın tüm özelliklerini kullanmaya devam edebilirsiniz.”

“Uygulama Beni Takip Etmesin’i seçerseniz uygulama geliştiricisi, genellikle takip amacıyla kullanılan sistem reklam tanıtıcısına (IDFA) erişemez. Ayrıca, uygulamanın sizi veya aygıtınızı tanımlayan diğer bilgileri (ör. e-posta adresiniz) kullanarak eylemlerinizi takip etmesine de izin verilmez.”

iOS 14.5.1 güncellemesi her ne kadar ayrı olarak gösterilse de iPad tarafına da yine iPadOS 14.5.1 olarak gelmiş durumda. Apple bunların dışında Mac tarafı için de önemli bir güncelleme paketi sunduğu Big Sur 11.3.1 yamasını da paylaşmış durumda.