Çin merkezli elektronik üreticisi Gionee bugün K serisi ailesine yeni bir üye kazandırdı. Gionee K30 Pro adlı akıllı telefon modelini duyuran şirket, yine Hindistan ve Çin’i hedef alan orta düzey bir cihaza imza attı. Gionee’nin yeni modeli üçlü kamera kurulumu, 4.000 mAh pil kapasitesi ve diğer ideal donanımı ile resmileşti.

Gionee K30 Pro Teknik Özellikleri

Ekran: 6,53 inç HD+ LCD

RAM: 6 GB ya da 8 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 16 MP + belirsiz 2 lens daha

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 4.000 mAh

İşletim Sistemi: Android 7.1.1

Orta üst kısmında bir tane su damlası çentiği barındıran Gionee K30 Pro, 16433×77,7×9,7 mm boyutlarında ve 204,2 gram ağırlığındadır. 720×1520 piksel HD+ çözünürlük ile gelen telefon şimdilik modeli tam olarak bilinmeyen 2.0 GHz’lik bir Mediatek yonga seti ile çalışmaktadır.

Eski Bir İşletim Sistemi Olan Android 7.1.1 ile Çalışıyor!

Arka modülünde dörtlü kamera görünümünü andıran bir üçlü sete sahip cihaz, 16 MP birincil kameraya yer vermektedir. Diğer iki lensin detayları şu an için bilinmiyor, alt taraftaki kamera merceğine benzer tasarımdaki yuvarlak çıkıntı ise parmak izi okuyucusudur. Ortadaysa bir tane LED flaş desteği yer alıyor.

Android 7.1.1 gibi çok eski bir işletim sistemiyle geldiği görülen Gionee K30 Pro’nun satış fiyatı iki farklı varyant içermektedir. Bunlardan ilki 6 GB RAM seçeneği ile 107 dolar, ikinci olan 8 GB RAM’lik seçeneğiyse 122 dolardan alıcı bulmaktadır.