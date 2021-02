Roger Zelazny tarafından kaleme alınan Roadmarks romanı Game of Thrones’un yaratıcısı George R. R. Martin imzasıyla HBO dizisi haline gelecek! Martin’in baş yapımcılığını üstleneceği dizi, bilim kurgu ve fantezi edebiyatı tarihinin o önemli yapıtından ilham alacak. İşte detaylar…

Amerikalı yazar George Raymond Richard Martin efsanevi Buz ve Ateşin Şarkısı kitap serisi ve aynı serinin dizi versiyonu olan Game of Thrones isimli HBO dizisiyle tüm dünyaya şöhretini yaymayı başardı. Son dönemlerde Taht Oyunları serisinin spin-off versiyonları ile uğraşan senarist, şimdi oldukça sürpriz bir haberle karşımıza çıktı! Martin’in unutulmaz bir bilim kurgu romanını diziye uyarlayacağı öğrenildi.

Game of Thrones’un yaratıcısı George RR Martin, uzun süredir ortaklıkları devam eden HBO kanalı için Roadmarks romanını uyarlamaya başlayacak. İlk defa 1979 yılında raflara gelen kitap, Roger Zelazny tarafından kaleme alınmış ve geçmiş ile gelecek arasında çeşitli noktalara açılan sıra dışı bir yolun öyküsünü konu almıştı. Epeyce ses getiren bu kitabın şimdi Martin’in baş yapımcılığında televizyona geleceği paylaşıldı. Martin’e projede ortak olacak isim ise Fear the Walking Dead’in de ortak yapımcısı olan Kalinda Vazquez olacak. İkili dizinin senaryosunu beraber kaleme alacaklar. Aynı zamanda Taht Oyunları ve yakında gelecek yan dizisi House of the Dragon’un yapımcısı Vince Gerardis de projede yapımcılık yapacak.

Roadmarks’ın yayın tarihi şimdilik bilinmemekle beraber ondan önce başka George R. R. Martin dizileri ile karşılaşacağımız muhtemel gözüküyor. Zira şu anda Game of Thrones evreninde geçen çeşitli alt dizilerin geliştirilmekte olduğu bilinmekte. Bunlardan biri olan House of the Dragon dizisinin ise gelecek yıl ekranlara gelebileceği tahmin ediliyor.