İngiliz yazar George Orwell tarafından 1945 yılında kaleme alınan popüler siyasi hiciv romanı Hayvan Çiftliği mobil oyun olarak uyarlandı! Fabl tarzı ile hayvanlar üzerinden insan toplumunun nasıl hareket ettiğini tanımlayan başarılı edebi eser, bir nevi yeniden okuma deneyimi yaşatacak şekilde ustalıkla oyuna dönüştürüldü.

Hayvan Çiftliği konusu itibariyle bir Stalinizm eleştirisi barındıran cesur bir anlatıyı desteklemektedir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) kuruluşundan itibaren yaşanan önemli olayları kara mizah üslubu ile hayvanlar üzerinden anlatan Animal Farm, döneminde büyük yankılar uyandırmış ve kitap eleştirmenleri tarafından epeyce olumlu görüşler almıştır.

Ülkemizde ilk defa 1954 yılında Halide Edib Adıvar’ın çevirisi ile yayınlanan Hayvan Çiftliği, günümüzde halen daha popülaritesini korumaktadır. Can Yayınları etiketi ile raflarda yer alan kitap bu zamana dek pek çok farklı disipline de ilham konusu olmuştur. Bunlar arasında Pink Floyd‘un Animals albümü, 1954 yılında çekilen çizgi film ve 1999 yapımı Animal Farm filmi bilinmektedir. Aynı zamanda pek çok tiyatro oyunu uyarlaması da mevcut bulunan eser, şimdi ilk kez bir oyun olarak tekrar sevenlerinin karşısına çıkmıştır!

Orwell’s Animal Farm adıyla uygulama mağazalarında satışa çıkan Hayvan Çiftliği oyunu, Apple App Store üzerinden 36,99 TL, Google Play Store‘da ise 41,99 TL’den oyuncuların karşısına çıkmaktadır. Ek olarak hatırlatmakta fayda olacaktır, Steam üzerinden de satışı bulunan oyunun PC versiyonu da bulunmakta, 18,50 TL’lik daha ideal bir fiyatla satılmaktadır.