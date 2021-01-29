Guy Depont isimli genç YouTuber, iPod Classic cihazı için Spotify modu hazırladı. 17 yıl önce piyasaya çıkan Apple imzalı müzik aksesuarı yenilenmiş formuyla göz doldurdu. İşte detaylar…

İlk defa 2004 yılında piyasaya sürülen taşınabilir medya oynatıcı aygıtı iPod Classic döneminin en popüler Apple ürünleri arasında kabul ediliyordu. Şirketin 2014 yılına kadar satışlarına başarıyla devam ettiği cihaz şimdilerde eski bir teknoloji olduğu gerekçesiyle üretimden kalksa da etkileri halen devam ediyor. Artık müzik dinlemek için Spotify gibi popüler mobil uygulamaları kullanan gençlerden bir tanesi, eski sadık cihazını tümüyle geride bırakmak istemiyor ve iPod’la Spotify’ı ilginç bir biçimde birleştirmeye karar veriyor.

Bir nevi entegrasyon çalışması olarak da tarif edebileceğimiz bu ürün popüler YouTube içerik üreticisi Guy Dupont tarafından hazırlandı. Bundan yaklaşık 17 yıl önce piyasaya çıkan iPod Classic’i yeniden ele alan yayıncı, amaç olarak bu cihazı Spotify uygulaması ile uyumlu hale getirmeyi kafasına koydu. Cihazın entegresiyle alakalı 15 dakika uzunluğunda YouTube’ta bir video yayınlayan adam, çok sayıda ekstra özellikle aygıtını modernize etti.

iPod Classic’in donanım aygıtlarıyla oynayan Dupont, cihaza Wi-Fi desteği kazandırmakla yoluna başladı. Ek olarak Bluetooth özelliği de getirilerek cihazın kablosuz bir hoparlör ya da kulaklıkla çalışabilmesi mümkün kılındı. Tüm bunların da haricinde kilit anahtarı, batarya, ekran ve kullanıcı arayüzü gibi detaylara ufak oynamalar yapıldı ve cihaz nihayet günümüz teknolojisiyle iletişim kurar hale getirildi. Siz de yukarıdaki videonun tamamını seyrederek iPod’un bu muazzam dönüşümüne şahit olabilirsiniz!