Kurban Bayramı öncesinde başvuru yapan bütün vatandaşlar bu kredi’den yararlanıyor. 10.000 TL’lik nakit para anında hesaplarınıza yatıyor. Bununla beraber 3 ay boyunca geri ödemesiz şekilde olan bu kredi, düşük faiz imkanları da sunmakta.

Türkiye’nin en büyük bankaları yayınlamış olduğu duyuru ile birlikte vatandaşların yüzünü güldürdü. 3 ay boyunca geri ödemesiz olan bu kredi kapsamında başvurunuz dahilinde anında hesaplara yatacak. Ihtiyaç kredileri vatandaşların en çok kullandığı kredi türlerinden bir tanesidir. Bunun sonucunda ise bankalarda bu Kredi alanında çeşitli kampanyalar sunmaktadır.

Hazırlanmış olan bu krediler son derece hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayarak vatandaşların hemen kredi kullanmaya başlamasına da aynı zamanda sağlamaktadır. En uygun faiz oranları ile birlikte vade süresi ne de sahip olan bu ihtiyaç kredileri sayesinde bütün ihtiyaçlarınızı kolayca karşılamak amaçlanmıştır

Denizbank bünyesinde verilen 3 senelik vadeli ihtiyaç kredisi

Nakit para ihtiyacını son zamanlarda çok fazla ortaya çıkması halinde Denizbank bünyesinde düşük faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisinden yararlanmak fırtınada sahipsiniz bununla beraber 36 ay vade seçeneğine de sahipsiniz. 10.000 TL’ye kadar üst limiti olan bu krediyi kullandığınızda ise geri ödenecek faiz oranı bu şekildedir;

12 ay vadeli olarak istenen 3000 TL ihtiyaç kredisi için banka tarafından uygulanan faiz yüzde 1.53 şeklindedir.

12 ay vadeli ya da 36 ay vade şeklinde istenen 10.000 TL’lik ihtiyaç kredisi için uygulanacak olan faiz miktarı ise yüzde 2.23 şeklindedir.

DenizBank’ın sunmuş olduğu ihtiyaç kredisinden yararlanmak için ise bankanın müşterisi olup ya da olmamanız önemli değildir. Denizbank bünyesinde verilecek olan bu krediye başvuru yapmak için ise bankanın resmi internet adresi aracılığıyla ihtiyaç kredisi alanında yer alan ihtiyaç kredisi başvurusu ekranının üzerine tıklayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Garanti Bankası’nda verilen üç ay ödemesiz ihtiyaç kredisi

Garanti Bankası müşterilerini memnun etmek adına uzun zamandır kesintisiz ve özel bir şekilde hizmet sunmaktadır. Köklü bankalardan bir tanesi olan Garanti Bankası vatandaşların ihtiyaç kredisi kapsamında 3 aylık geri ödemesiz kredi avantajı sağlamaktadır. Bununla beraber başvuru yapan her vatandaş için ödeme geçerliliği alanında ve kredi puanları gibi durumlara da yer verilmektedir. Daha sonrasında ise vatandaşa özel geri ödeme planı hazırlanmaktadır. Aynı zamanda kişiye özel faiz oranları da uygulanmaktadır. Kullanılacak olan Kredi’nin daha kolay ödenmesi adına da aylık olarak eşit taksitli şekilde geri ödeme imkanları da verilmektedir.