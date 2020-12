HBO ekinin yaklaşmakta olan Game of Thrones prequel dizisi House of the Dragon için ilk konsept fotoğraflar geldi. WarnerMedia şirketinin CEO’su Jason Kilar, dizinin meraklılarına ejderhalar hakkında fikir verecek birkaç görsel paylaştı. Ortaya çıkan çizimler, GoT hayranları için sabırsızlık yarattı!

George R. R. Martin‘in fantezi temalı romanından uyarlanan ünlü Game of Thrones dizisi 8 sezonluk efsanevi hikayesinin ardından geçtiğimiz yıl ekranlara veda etmişti. Dizinin finalinden kısa bir süre sonra yapımcı şirket GoT evreninde geçecek yeni yapımlar üzerinde çalıştıklarını doğrulamıştı. Şimdiyse bu projelerden ilki olan House of the Dragon dizisinden yeni haberler geldi. Paylaşılan görsellerin dışında dizinin çekimlerine çok yakında başlanacağı açıklandı.

House of the Dragon 2022 Yılında Başlayacak!

Game of Thrones’tan 300 yıl öncesini, Westeros‘un ilk günlerini konu alacak spin-off yapımının toplamda 10 bölüm olacağı öğrenildi. Dizide Emila Clarke tarafından canlandırılan Khaleesi karakterinin ait olduğu Targaryen hanedanlığı üzerinde odaklanılacağı belirtilirken; dizinin hikayesinin ise R. R. Martin’in Fire & Blood romanına dayandığı eklendi. Ayrıca GoT’un aksine yeni yapımın Kuzey İrlanda’da değil, İngiltere’de çekileceği biliniyor.

HBO yapımı destansı fantastik dizi Game of Thrones’un da yönetmenliğini yapan Miguel Sapochnik tarafından yaratılan House of the Dragon oyuncu kadrosu ile ilgili bilinmezliği de yavaş yavaş aralamaya başladı. Dizinin cast ekibinde Travis Fimmel, Holliday Grainger, Timothee Chalamet, Zendaya, Emily Blunt ve Charlie Hunnam gibi yetenekli oyuncular dikkat çekiyor. House of the Dragon’un 2022 yılında HBO platformunda yayınlanması bekleniyor.