HBO yapım şirketi imzasıyla yakında çıkacak Game of Thrones prequel dizisi House of the Dragon başarılı oyuncu kadrosunu daha da güçlendirdi. Targaryen Hanedanlığı’nın hikayesini konu alacak dizi Matt Smith, Olivia Cooke ve Emma D’Arcy gibi yıldız isimlerle tazelendi. Yaklaşan yapımın artık pek çok detayı biliniyor.

Game of Thrones dizisi Ekim 2019’da tartışmalı final bölümü ile ekranlara veda etmiş ve HBO’nun yeni prequel’ler ile seriyi devam ettireceği öğrenilmişti. Pek çok hayran, dizinin finalinden hiç de memnun kalmaz ve büyük bir tatminsizlik yaşarken, House of the Dragon dizisi umut yarattı. GoT dizisinden yaklaşık 300 yıl öncesini konu alacak yeni dizi, Targaryen Hanedanlığı etrafında dönecek macera ve entrikalarla dolu hikayesiyle beklentileri üst noktalara çıkardı.

Matt Smith, Olivia Cooke ve Emma D’Arcy, House of the Dragon’da Rol Oynayacak!

Game of Thrones’un popüler bölümlerinden Hardhome ve Battle of the Bastards‘ın da yönetmeni olan Miguel Sapochnik, Ryan Condal ile işbirliği halinde dizi sorumlusu olarak çalışacak. Doctor Who dizisi ile tanıdığımız Matt Smith, Ready Player One’la hayatımızda yer edinen Olivia Cooke ve Truth Seeker’daki rolüyle hafızalardan çıkmayan Emma D’Arcy, House of the Dragon dizisinde boy gösterecek.

Olivia Cooke, Alicent Hightower rolü ile Yedi Krallık’taki en güzel kadın olarak kralın kızını canlandırırken, Emma D’Arcy ise Prenses Rhaenyra Targaryen kralın ilk çocuğu olarak kamera karşısında bulunacak. Ünlü aktör Matt Smith ise Prens Daemon Targaryen olarak tahtın varisi olarak iddialı bir karaktere imza atacak.