Ocak ayında tanıtılacağı söylenen Galaxy S21 Plus modeli bugün ilginç bir sızıntı haberi ile gündeme geldi. Galaxy S21 Plus ve iPhone 12 Pro modellerinin yan yana olduğu bir video paylaşıldı.

Paylaşılan videoda çok fazla bilgi veriliyordu. Şöyle ki telefonların kamera arayüzü bile açılmış ve iki model arasında karşılaştırılmaya yer verilmişti. İki akıllı telefonun karşılaştırılmasının paylaşılmasıyla beraber Galaxy S21 Plus böyle mi olacak soruları gündeme geldi ama kısa süre sonra video yayından kalktı.

Galaxy S21 Plus ve iPhone 12 Pro Videosu Gerçek mi?

Videonun çok kısa bir süre içerisinde kaldırılması kafaları karıştırmaya yetti. Şimdi bir kesim var ki bu videonun gerçek olduğunu ve bu yüzden de marka baskısıyla kaldırıldığını söylüyor.

Bir diğer analist kesimi ise videoda yer alan akıllı telefonun sadece tasarım olarak yeni modeli yansıttığını ama aslında bu videoda yer alan telefonun gerçek olmadığını söylüyor.

Hangi iddianın doğru olduğunu bilmek zor. Telefon tasarım olarak sızıntılarla orantılı gibi gözüküyor ama sadece bu tasarım orantılı diye videoda yer alan akıllı telefonun gerçekten Galaxy S21 Plus olduğunu söylemek bir hayli zor. Bunu ancak o tanıtım yapıldıktan sonra bileceğiz.