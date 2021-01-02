Çağdaş Onur Öztürk, Dolunay Soysert, İlayda Alişan, Muhammed Uzuner, Murat Kılıç ve Zeynep Çamcı gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren Terapist dizisi artık yayında. İlk iki bölümü ile Gain platformunda gösterime açılan dizi, kısa bölümleri ve ilginç hikayesiyle çok beğenildi. İşte Terapist’in konusu, oyuncuları ve diğer merak edilen detayları sizlerle…

Exxen’in rakibi olarak lanse edilen yerli içerik paylaşım uygulaması Gain kısa bir süre önce yayına başladı. 30 Aralık tarihinde resmi lansmanı gerçekleştirilen platform tüm mobil cihazlar için aynı anda kullanıma girdi. Şimdilik sadece akıllı telefon ve tabletler üzerinden kullanılabilen kısa video odaklı servis, iddialı orijinal içeriklerini de peş peşe yayınlamayı sürdürüyor.

İlk büyük içeriği olan 10 Bin Adım dizisi Gain’in lansman gününde izleyici karşısına çıkarken, 31 Aralık tarihinde ise yılbaşı özel programları ile platform büyük dikkat çekti. Mücbir Sebepler Yeni Yıl, Teoman Konseri ve Röportajı, Doğu Demirkol Stand-up Gösterisi gibi iddialı içerikleriyle 2021’e giren uygulama şimdi bir başka önemli yapımını kullanıcılara açtı.

Yerli Mini Dizi Terapist 1 ve 2. Bölümü ile Gain’de!

Çağdaş Onur Öztürk, Dolunay Soysert, İlayda Alişan, Muhammed Uzuner, Murat Kılıç ve Zeynep Çamcı gibi başarılı oyuncuları buluşturan Terapist dizisi Zeynep Dadak yönetmenliğinde psikolojik gerilim türüyle ilginç bir mini dizi yaratıyor. Kişilik bozuklukları konusunda uzmanlaşmış bir terapistin eşini öldürmesi ile başlayan hikaye; geçmişiyle hesaplaşma peşine düşen karakterlerin 7 bölümden oluşacak heyecanlı öyküsünü izleyicileriyle buluşturuyor.