Türkiye’nin yeni nesil dijital yayın platformu Gain şimdi Ex Aşkım dizisi ile izleyicilerine keyifli dakikalar yaşattı! İlk iki bölümüyle şu anda yayında olan dizi modern ilişkiler üzerine önemli tespitlerde bulunurken, kahkahalarla güleceğiniz anlara sizleri şahit edecek. İşte detaylar…

BluTV, PuhuTV ve Netflix gibi güçlü rakiplerine karşı 30 Aralık tarihinde yayın hayatına başlayan GAIN şu anda kıyasıya bir rekabet içerisinde güçlü içeriklerini ortaya koymaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 1 milyon kullanıcıya eriştiği müjdesini takipçileriyle paylaşan platform, son projesi Ex Aşkım ile dizi severleri etrafına topladı! Her zaman olduğu gibi yine kısa bölümlere sahip olan dizi, kahkahalarla güleceğiniz eğlenceli tespitleriyle ilk iki bölümünü yayınladı.

Ex Aşkım Her Bölümünde Farklı İlişki Öyküleri Anlatıyor

Bir rastlantı sonucunda aynı ortama gelen iki eski sevgilinin ilişkilerini eğlenceli bir üslupta kameralara aktaran Ex Aşkım dizi serisi bir kafe etrafında dönen duygusal maceraları kahkahalar dökeceğiniz bir dilde aktarıyor. Her bölümde farklı oyuncular ve başka hikayelerle karşılaşacağınız antolojik seride modern zaman ilişkilerini hiç olmadığı kadar komik bir biçimde göreceksiniz!

Oyuncu kadrosunda Yiğit Kirazcı, Sahra Şaş, Ayşe Melike Çerçi, Ali Yoğurtçuoğlu ve Begüm Akkaya gibi yıldız isimlerin yer aldığı Ex Aşkım’ın yönetmen koltuğunda ise Devrim Yalçın, Hande Türkel, Başaran Şimşek ve Yunus Ozan Korkut yer alıyor. Dizinin senaryolarıysa Ebru Erdem‘in kaleminden çıkmakta.