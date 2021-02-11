Kısa video odaklı yerli içerik platformu Gain TV bugün itibariyle 1 milyon indirme sınırını geçtiğini açıkladı. Usta gazeteci Mirgün Cabas bu müjdeli haberi kişisel Instagram hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı. İşte detaylar…

30 Aralık 2020 tarihinde ilk defa yayın hayatına başlayan Gain Medya hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Her gün yepyeni içeriklerini kullanıcılarıyla paylaşan platform şimdi kendi adına müjdeli bir haberi takipçileri ile paylaştı. Gazeteci Mirgün Cabas‘ın Instagram hesabı üzerinden duyurduğu bilgilere göre mobil uygulama tüm platformlarda 1 milyondan fazla kişi tarafından indirildi.

Açıldığı günden itibaren özellikle de gençler tarafından büyük ilgiyle takip edilen GAIN kısa içerikleri sayesinde ilgi odağı haline geldi. Çoğunlukla maksimum 20 dakikalık içerikler paylaşan uygulamada dizi, film, talk show, müzik, tarih programları ve daha pek çok konsept ustalıkla işleniyor. Tüm platformlarda ücretsiz olarak yayınlanan uygulamayı henüz deneme fırsatına erişemediyseniz hemen siz de cihazınıza Gain’i indirebilir ve daha kaliteli yapımların gelmesi için servisin önünü açarak büyümesine katkıda bulunabilirsiniz!

Erdal Beşikçioğlu’nun Yeni Dizisi Gain’e Geliyor

Şimdiye kadar 10 Bin Adım, Ele Güne Karşı: Bir MFÖ Belgeseli, Terapist, Bir Şifa Bağımlısının İtirafları ve Ahmet Mümtaz Taylan’la İstanbul Hesabı gibi birbirinden başarılı konseptlere imza atan GAIN çok yakında Erdal Beşikçioğlu, Elit İşçan, Şebnem Bozoklu, Murat Kılıç, Hatice Aslan ve Serdar Orçin gibi isimlerin kadrosunda yer alacağı Hamlet kod adlı diziyle ekranlara gelecek. Kaan Müjdeci yönetmen koltuğunda oturacak.