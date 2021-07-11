Amazon‘un MGM‘yi satın alması planlanandan çok daha uzun sürebilir. Bilgi kaynakları, Federal Ticaret Komisyonu’nun Amazon‘un MGM satın alımına antitröst kötüye kullanma potansiyeli konusunda “derinlemesine” bir soruşturma başlattığını söylüyor. Yetkililer, satın almanın Amazon’un yalnızca ürettiği içeriği değil, mal ve hizmet sunmadaki nüfuzunu “yasadışı olarak artırma” potansiyelinden endişe duyuyor.

FTC ve Adalet Bakanlığı, sık sık Büyük Teknoloji eleştirmeni Lina Khan’ın FTC başkanı olarak seçilmesiyle anlaşmanın gözden geçirilmesini kabul etti. Amazon bir baskı bekliyordu ve yaklaşan davalarda Khan’ın reddini isteyecek kadar ileri gitti. MGM soruşturmasından çekilmesi beklenmiyor.

Bu, mutlaka FTC’nin anlaşmayı engellemesiyle sonuçlanmaz. Yine de satın alma için koşullar getirebilir ve kesinleşmiş bir anlaşmayı birkaç ay geciktirebilir. Google‘ın Fitbit’i satın alması bir yıldan fazla sürdü. Amazon, MGM‘ye sahip olmak için benzer bir süre beklemek zorunda kalabilir ve bu, büyük bir engel olmaması şartıyla.