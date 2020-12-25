Efsane sitcom dizisi Friends tüm bölümleri ile BluTV platformuna yüklendi. Geçtiğimiz yıllarda yayın hakları zaten BluTV’nin elinde bulunan dizi şimdi yeniden dijital video servisine katıldı. Kahkaha dolu bir hafta sonu geçirmek isteyenler için yapım 10 sezonuyla birlikte tüm arşivini izleyicilere sundu.

1994 yılında hayata geçirilen sitcom projesi, 2004 yılına kadar unutulmaz bölümler yaratarak geniş kitlelere ulaşmış; ayrıca yapımcı ve oyuncularına Emmy Ödülü de dahil olmak üzere pek çok ödül kazandırmıştı. Warner Bros. şirketine bağlı olarak çalışan Bright/Kauffman/Crane Productions imzasıyla yayınlanan dizi döneminde popüler TV kanalı NBC ekranlarında gösterilmişti. David Crane ve Marta Kauffman ikilisi tarafından hayata geçen proje tam anlamıyla bir başyapıt olarak değerlendiriliyor; günümüzde dahi halen eskimemesi ile güncelliğini korumaya devam ediyor.

Onlar kadar mutluyuz çünkü #Friends tüm sezonlarıyla tekrar BluTV'de!

©️ Warner Bros. Entertainment, Inc. pic.twitter.com/yseGyaS2xj — BluTV (@BluTV) December 23, 2020

Manhattan’da yaşayan bir grup yakın arkadaşın hikayesini konu alan Friends dizisi başrollerinde Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer gibi ünlü isimleri ağırlıyor. Her bölümü yaklaşık 20 dakika uzunlukta olan sevilen komedi dizisi halen daha pek çok yapıma ilham vermeyi de sürdürüyor.

Friends Dizisi 25. Yıl Özel Bölümü ile Gelecek!

25. doğum gününe giren Friends özel bölüm eşliğinde yeniden eski kadroyu bir araya getirmeyi amaçlıyor. HBO Max platformunda yayınlanması planlanan bir saatlik özel bölüm Warner Bros. tarafından da doğrulanırken, COVID-19 nedeniyle sabırsızlıkla beklenen dizinin çekimleri ne yazık ki sürekli olarak erteleniyor. Fakat yine de 2021 yılı içerisinde Friends’i tekrar izlemek nihayet mümkün olacak gibi gözüküyor!