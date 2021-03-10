Son edinilen bilgiye göre Forza Horizon4 oyunu, artık Steam‘e da geldi. Forza İtalyanca bir kelimedir ve Güç demektir. Yayımcı Xbox Game Studios, 2005’te Forza Motorsport‘dan sonra kendini çok geliştirdi ve 2012 yılından itibaren seriye bağladı.

Forza Horizon (2012) : Xbox 360 platformu .

(2012) platformu Forza Horizon 2 (2014) : Xbox One, Xbox 360 platformları .

(2014) platformları Forza Horizon 3 (2016) (Avustralya) : Xbox One, Microsoft Windows platformları .

(2016) (Avustralya) platformları Forza Horizon 4 (2018) (Britanya): Xbox One, Microsoft Windows, Xbox Series X ve Xbox Series S platformları için geliştirilen Forza Horizon oyunu 2020’deki güncellemeyle Xbox Series X ve Xbox Series S platformlarında da oynanabilir hale gelmişti. Yazımızda ayrıca, Forza Horizon kaç CB? sorusuna da cevap bulabilirsiniz.

Son edinilen bilgiye göre oyun, artık Steam‘e da geldi. 3 adet fonksiyonunu Microsoft Store’da bulabileceğiniz araba yarışı oyunu görsel şovlarla büyülüyor.

Turn 10 Studios, Playground Games ve Sumo Digital şirketlerinin ortak çalışma ürünü olan Forza serilerinin yayımcısı Xbox Game Studios’dir. Forza Horizon 4 paralı arkadaşlar. Microsoft Store ve Steam fiyatları da oldukça fark ediyor. 3 adet fonksiyonunu Microsoft Store‘da bulabileceğiniz araba yarışı oyunu görsel şovlarla büyülüyor.

Forza Horizon 4 Microsoft Store Fiyatları

versiyon Standart Edition, fiyatı ise 469 TL. versiyonu ise Ultimate Edition, bunun da fiyatı 699 TL. Deluxe Edition versiyonunun fiyatı ise 539 TL den Microsoft Store üzerinden satışına devam etmekte.

Forza Horizon hangi platformlarda? sorusunun cevabını yukarıda vermiştik. Şimdi de Forza Horizon 4 oyununu oynayabilmek için gerekli olan minimum ve önerilen sistem gereksinimi nedir? sorusuna cevap verelim.

Forza Horizon 4 Steam (Türkiye bölge kilidi indirimli) Fiyatları

versiyon Standart Edition, fiyatı ise 92 TL. versiyonu ise Ultimate Edition, bunun da fiyatı 150 TL. Deluxe Edition versiyonunun fiyatı ise 125 TL den artık Steam ‘den satın alabileceksiniz.

Forza Horizon 4 Yarış Oyunu Minimum Sistem Gereksinimleri nedir?

RAM : minimum = 4GB // önerilen = 8GB.

: minimum = 4GB önerilen = 8GB. İŞLEMCİ : minimum = Intel i3-4170 @ 3.7Ghz ya da Intel i5 750 @ 2.67Ghz // önerilen = Intel i7-3820 @ 3.6Ghz.

: minimum = Intel i3-4170 @ 3.7Ghz ya da Intel i5 750 @ 2.67Ghz önerilen = Intel i7-3820 @ 3.6Ghz. VİDEO BELLEK : minimum = 2GB // önerilen = 4GB.

: minimum = 2GB önerilen = 4GB. DİRECTX : minimum = DirectX 12 API sürüm // önerilen = DirectX 12 API sürüm.

: minimum = DirectX 12 API sürüm önerilen = DirectX 12 API sürüm. İŞLETİM SİSTEMİ : minimum = Windows 10, sürüm 15063.0 ve-veya daha üstü // önerilen = Windows 10, sürüm 15063.0 ve-veya daha üstü.

: minimum = Windows 10, sürüm 15063.0 ve-veya daha üstü önerilen = Windows 10, sürüm 15063.0 ve-veya daha üstü. EKRAN KARTI : minimum = NVidia 650TI ya da AMD R7 250x // önerilen = NVidia GTX 970 veya NVidia GTX 1060 3GB ya da AMD R9 290x veya AMD RX 470.

: minimum = NVidia 650TI ya da AMD R7 250x önerilen = NVidia GTX 970 veya NVidia GTX 1060 3GB ya da AMD R9 290x veya AMD RX 470. DEPOLAMA: minimum = 80GB // önerilen = 100GB kullanılabilir alan ihtiyacı var.

Son olarak, Forza Horizon 4 nasıl alınır? sorunuza cevap vermeye çalışalım. Forza Horizon video yarış oyununu artık Microsoft Store’dan veya daha ucuza steam resmi sitesinden satın alabilirsiniz.

Forza Horizon 5 Çıkış Tarihi için İlk Tahminler Geldi. Yeni makalemizi de okumanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar.