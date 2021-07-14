Mozilla, dünyanın en büyük sosyal ağıyla uyumlu, gizlilik odaklı yeni bir tarayıcı güncellemesiyle geri döndü. Firefox 90‘ın piyasaya sürülmesiyle, artık Özel Tarama veya Katı Modda web sitelerine giriş yapmak için Facebook ayrıntılarınızı kullanabilirsiniz.

Değişiklik, Firefox 87 ile birlikte sunulan, geliştirilmiş üçüncü taraf izleme engelleyicinin yeni sürümü olan Smartblock 2.0 sayesinde mümkün oldu. Başlatılmamış olanlar için bu özellik, Firefox‘un içerik korumaları tarafından bozulan web sayfalarını, izleme komut dosyalarını aşağıdakilerle değiştirerek düzeltir. sitelerin normal şekilde oluşturulmasına izin veren “stand-in’ler”.

Şimdiye kadar SmartBlock, Facebook‘taki komut dosyalarını, web’de verilerinizi (veya cihazınızın verilerini) toplayan “bilinen bir izleyici” olarak kısıtlardı. Elbette bu, diğer sitelerde yaygın “Facebook ile Bağlan” seçeneğini kullanamayacağınız anlamına geliyordu ve bu da çevrimiçi bir hizmete kaydolmayı çocuk oyuncağı haline getiriyordu.

Milyonlarca kullanıcının hızlı oturum açma işlevinden mahrum kalmak istemediğini fark eden Firefox, Smartblock‘un Facebook komut dosyalarının engellemesini hızla kaldırarak her zamanki gibi bilgilerinizle oturum açmanıza izin verecek şekilde yaptı. Bu işlevi kullanmadığınız web sitelerinde Firefox, Facebook‘un izleyicilerini engellemeye devam ediyor.