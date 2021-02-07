Efsane MMORPG oyunu Final Fantasy XIV çok yakında yeni nesil PlayStation 5 konsolu için yayınlanacak. Square Enix oyunun bir dolu iyileştirme özelliğiyle geleceğini belirtirken, çıkış tarihini de nihayet açıkladı.

2010 yılında Square Enix tarafından geliştirilip yayınlanan MMORPG oyunu Final Fantasy XIV serinin en sevilen yapımlarından biri olarak Eorzea evreninin fantastik dünyasında geçen aksiyon dolu bir bölüm olmuştu. İlk kez PlayStation 3 için duyurulan, sonrasında PS3 duyurusu iptal edilen yapım Microsoft Windows bilgisayarlar için satışa çıkmıştı.

Aradan geçen onca zamandan sonra Final Fantasy XIV Online oyunu Sony PlayStation 5 konsolu için yeniden duyuruldu. Square Enix’in popüler yapımının, bir sonraki güncelleme lansmanıyla aynı zamanda PS5 duyurusunun gerçekleşeceği öğrenildi. Yani uzun lafın kısası FF14, 13 Nisan 2021 tarihinde açık beta sürümüyle yeni nesil konsolda yayınlanacak.

Esas itibariyle Final Fantasy 14’ün PS5 versiyonu, daha önce Endwalker DLC paketinin açıklanmasının hemen akabinde geliştirici ekip tarafından duyurulmuştu. Square Enix’in topluluk direktörü Matt Hilton, PlayStation’ın blog sayfasında yayınladığı gönderide oyunun büyük ölçüde geliştirilmiş kare hızları, daha hızlı yükleme süreleri, 4K çözünürlük desteği ve bir dizi iyileştirmeyle geleceğini ifade etti. Buna ek olarak PS4 konsolunda oyunu oynayanlar için ücretsiz olarak PS5 yükseltmesi yapılabileceği belirtildi.

Square Enix şimdi Final Fantasy XIV PS5 fragmanı ile oyuncuların nabzını yokladı ve oldukça pozitif görüşler aldı. 13 Nisan’da beta sürümüyle gelecek yapım şu anda gözleri üzerinde toplarken, büyük bir beklenti yaratmış gibi görünüyor.