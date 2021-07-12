EA, yalnızca Madden NFL oyuncularına yeni nesil konsollarda oynamaları durumunda yükseltme yapmıyor. Yayınlanan, FIFA 22‘yi tanıttı ve en önemli parçası, bir PlayStation 5, Xbox Series X/S veya Google Stadia‘da oyun oynarken daha gerçekçi animasyon ve oynanış sağladığı bildirilen yeni bir “HyperMotion” sisteminide gösterdi. Teknoloji, gerçek zamanlı olarak animasyonlar üretmek için makine öğrenimini kullanır ve daha “organik” harekete yol açar. HyperMotion, EA‘nın, Kylian Mbappé gibi süper yıldızlar da dahil olmak üzere, tam hızda yarışan profesyonel futbol oyuncuları için hareketi yakalamasına olanak sağlayacak.

Oyun ayrıca PS4, Xbox One ve PC‘ye (Origin ve Steam üzerinden) geliyor. EA farklılıkları belirtmemiş olsa da, Nintendo Switch‘e bir FIFA 22 Legacy Edition geliyor.

Neyse ki, kullandığınız platformdan bağımsız olarak başka önemli değişiklikler de var. EA, kaleci sisteminin “tam” yenilenmesi, Kariyer Modunda yeni bir kulüp oluşturma deneyimi, “yeniden tasarlanan” Volta Futbolu ve efsanevi oyuncuların hikayelerini temsil eden bir FIFA Ultimate Team Heroes eşya setinin ipuçlarını verdi.

FIFA 22, desteklenen tüm platformlar için 1 Ekim’de yayınlanacak.

Madden’de olduğu gibi, EA‘nın önceki nesil konsollar için desteği bırakmaya tamamen hazır olmadığı açık. Hem daha büyük oyuncu tabanı hem de PS5 ve Xbox Series sahiplerinin sayısını sınırlayan eksiklikler göz önüne alındığında bu şaşırtıcı değil. Ancak oyun devinin daha yeni makinelerde oynamak için güçlü bir teşvik sunmak istediği açık.

FIFA 22 çıkış tarihi:

FIFA 22, konsollar, PC ve Stadia için de çıkış yapacak. 1 Ekim 2021 tarihinde oynamaya başlanabilcek.

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