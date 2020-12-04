Konsol oyunlarından futbol kategorisi ile ilgisi olanlar muhakkak ki FIFA veya PES serilerinden en az birisini ileri bağımlılık seviyesinde oynuyordur. Futbol tutkunlarının vazgeçilmezlerinden olan ve milyonlarca kişi tarafından beğeniyle oynanan FIFA 21, konsol ve PC platformları için piyasadaki yerini çoktan aldı. Veteknoloji.net olarak daha önce PES 2021 en güçlü takımlar listesini de kıymetli ziyaretçilerimizle paylaşmıştık. Bugün biraz değişiklik yapmak istedik ve PES serisinin en büyük rakibi olan FIFA 21 için de benzer bir liste yapmaya çalıştık. FIFA 21 oyununda en güçlü takımlar ve bu takımların en iyi oynatılabilecekleri taktik formasyonlarıyla beraber ayrıntılı olarak ele aldık. Burada yayınladığımız veriler hem FIFA resmi hem de dünyanın önde gelen oyun platformlarından elde edilip süzgeçten geçirilerek sizlere sunuldu.

Bugün dünyanın en popüler ligleri olarak değer gören La Liga’dan Bundesliga’ya, Serie A’dan Premier Lig’e kadar birçok ligde yer alan yüzlerce futbol kulübünün yer aldığı FIFA 2021, aynı zamanda ülkelerin milli takımlarıyla da maç yapabilmenize imkan tanıyor.

FIFA 21 bağımlısı oyun severlerin en merak ettiği konular arasında ise “bu oyunu oynuyoruz ancak acaba hangi takımı alsak daha güçlü oluruz” sorusunun yanıtı geliyor. Haber içeriğimizde tam da bu sorunun yanıtını ziyaretçilerimize sunuyor ve FIFA 21 en güçlü 5 takımı ve bu takımların maksimum güç seviyelerinde oynayabileceği en iyi taktik dizilimlerine geniş açıyla bakıyoruz.

FIFA 21 En Güçlü Takımlar Hangileri?

Eğer FIFA 21 oyununu arkadaşlarınızla sıklıkla oynuyorsanız neden en iyi FIFA 21 takımını almayasınız? Detaylı incelemelerimiz ışığında elde ettiğimiz verilere göre işte FIFA 21 en güçlü takımları..

1. Liverpool – İngiltere

FIFA 21 oyununun en güçlü takımı olarak karşımıza ilk sırada geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu yıllar sonra kazanmayı başaran Liverpool çıkıyor. FIFA oyununun bir önceki serisinde en iyi FIFA 2020 takımları arasında ilk 5 sıraya giremeyen İngiliz ekibi, bu yıl teknik direktörleri Jürgen Klopp ile harikalar yaratarak taraflı tarafsız tüm izleyicilerin takdirini toplamayı başarmıştı. Liverpool takımının FIFA 21 oyununda genel güç ortalaması 85. Defansında Virgil Van Dijk gibi isimlerle 86 puan ortalamasını tutturan İngiliz ekibinin orta saha gücü 84, Salah’lı hücum gücü ise 89 olarak listelenmiş.

FIFA 21 oyununda Liverpool takımını en etkili şekilde kullanmak isteyen oyun severler 4-3-3 takım dizilimi ile sahaya futbolcuları dağıtmalıdır.

Kalede : Alisson

: Alisson Defans Bloğu : Robertson, Van Dijk, Gomez, Alexander-Arnold

: Robertson, Van Dijk, Gomez, Alexander-Arnold Orta Saha : Fabinho, Vijnaldum, Henderson

: Fabinho, Vijnaldum, Henderson Hücum Forvet: Firmino, Mane, Salah

2. Manchester City – İngiltere

FIFA 20 serisinde en güçlü takım olarak listenin ilk iki sırasında yer alan Manchester City, lig şampiyonluğunu kaybettiği Liverpool’a FIFA 21 en güçlü takımlar listesindeki zirveyi de bırakmak zorunda kaldı. Köklü İngiliz kulübünün genel takım gücü ortalaması 85. Defansın gücü 83, orta saha 86 ve forvet hattı ise yine 86 olarak karşımıza çıkıyor.

Manchester City takımını FIFA 21 oyununda en etkili bir şekilde kullanabilmek için 4-1-2-3 taktik diziliş formasyonu ile sahaya futbolcuları yaymamız gerekiyor.

Kaleci : Ederson

: Ederson Defans : Mendy, Laporte, Fernandinho, Walker

: Mendy, Laporte, Fernandinho, Walker Ön Libero : Rodri

: Rodri Orta Saha : Bernardo Silva, De Bruyne

: Bernardo Silva, De Bruyne Forvet: Sterling, Gabriel Jesus, Mahrez

3. Real Madrid – İspanya

La Liga efsanelerinden Real Madrid, FIFA 20 serisinde en güçlü takım olarak birinci sırada yer alıyordu. Geçtiğimiz sezon güç kaybı yaşadıktan sonra FIFA 21 en iyi takımlar sıralamasında üçüncülüğe kadar geriledi. İspanyol kulübün genel güç ortalaması 85 olarak listelenirken defansın gücü 85, orta sahası 86 ve ofansif gücü ise 84 olarak karşımıza çıktı.

Real Madrid takımını en etkili şekilde kullanabilmek için kullanabileceğimiz taktik dizilim formasyonu 4-3-3 olarak belirlenmiştir.

Kalede : Courtois

: Courtois Defans Oyuncuları : Mendy, Sergio Ramos, Varane, Carvajal

: Mendy, Sergio Ramos, Varane, Carvajal Orta Saha : Casemiro, Croos, Modric

: Casemiro, Croos, Modric Forvet: Vinicius Jr., Benzema, Rodrygo

4. Bayern Münih – Almanya

Bayern Münih, her ne kadar şu an için önüne geleni devirip maçlarını kazanan bir kulüp olarak karşımıza çıksa da nedendir bilinmez FIFA serilerinde beklediğimiz sıralamalarda listelenmiyordu. Geçtiğimiz sezon yaşadığı başarılarla birlikte FIFA 21 en güçlü takımı listemize dördüncü sıradan giriş yapan Alman ekolünün genel güç ortalaması 84 olarak kaydedilirken defansın güç 82, orta saha dengesi 85 ve Lewandowski’li forvet hattı ise 91 puan ile listelere giriş yaptı.

FIFA 21 oyununda Bayern Münih takımını en etkin şekilde kullanabilmek için oynatmanız gereken taktik dizilim 4-2-3-1 olarak gösterilmiş. Oyuncuları ise aşağıdaki şekilde sahaya dizebilirsiniz.

Kaleci : Neuer

: Neuer Defans : Davies, Alaba, Boateng, Pavard

: Davies, Alaba, Boateng, Pavard Libero : Goretzka, Kimmich,

: Goretzka, Kimmich, Orta Saha : Sana, Müller, Gnabry

: Sana, Müller, Gnabry Forvet: Lewandowski

5. Barcelona – İspanya

Nerede o eski Xavi’li, İniesta’lı Barcelona? Evet Katalan ekibi zaman geçtikçe güç kaybetmeye devam ediyor. Bir önceki FIFA serisinde üçüncü sırada kendisine yer bulan Barcelona, FIFA 21 oyununda en güçlü takımlar listesinde ise ancak beşinci sırada kendisine yer bulabilmiş. İspanyol devinin genel güç ortalamasına baktığımızda 84 olarak listelendiğini görüyoruz. Defans gücünü 83 olarak incelediğimiz Barcelona’da orta saha gücü 85 ve ofansif güç ise 84 olarak karşımıza çıkıyor.

Barcelona takımını bugün güncel kadrosuyla en etkili biçimde oynatabileceğimiz taktik diziliş formasyonu 4-3-3 olarak gösteriliyor.