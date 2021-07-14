CNBC, Reuters ve The Washington Post‘un haberine göre, REvil grubu tarafından işletilen web siteleri Salı gününün erken saatlerinde kapandı. Siber şirket CrowdStrike’ın eski teknoloji şefi Dmitri Alperovitch, The Post’a grubun karanlık ağdaki blogunun hala erişilebilir olduğunu söyledi. Ancak, kurbanların grupla pazarlık yapmak ve ödeme yaptıkları takdirde şifre çözme araçları almak için kullandıkları kritik siteleri artık mevcut değil. Bu web sitelerinin ziyaretçileri artık “Belirtilen ana bilgisayar adına sahip bir sunucu bulunamadı” yazan bir mesaj görüyor.

REvil, okullar da dahil olmak üzere dünya çapında yaklaşık 800 ila 1.500 işletmeyi etkileyen bir dizi fidye yazılımı saldırısının sorumluluğunu üstlendi. Çaldığı ve şifrelediği verileri geri yüklemek için 70 milyon dolar talep etti. Bundan önce uzmanlar, grubu, verilerini geri almak için 11 milyon ABD doları ödemeyi seçen BT yönetim yazılımı devi Kaseya ve sığır eti tedarikçisi JBS’ye yönelik fidye yazılımı saldırılarına bağladı.

REvil‘in web sitelerinin neden artık erişilebilir olmadığı belli değil. Reuters‘in belirttiği gibi, fidye yazılımı çeteleri, çok fazla dikkat çekmeleri durumunda kaybolmaya ve yeniden markalaşmaya eğilimlidir. Başkan Biden kısa süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e hükümetinin ülkesinden gelen fidye yazılımı saldırılarına karşı harekete geçmesini beklediğini söylediğini açıkladı. ABD’nin Rus siber suçlularının Amerikan ağlarını ele geçirmek için kullandığı sunuculara saldırıp saldırmayacağı sorulduğunda Biden, “Evet” gibi yüksek bir yanıt verdi.

Alperovitch, The Post’a REvil’in sunucularının saldırıya uğramış gibi görünmediğini söyledi, bu da ABD yetkilileri tarafından başlatılan saldırgan bir siber operasyonun pek olası olmadığı anlamına geliyor. Tehdit istihbarat firması GroupSense’in kurucusu Kurtis Minder, Reuters’e verdiği demeçte, REvil’in sitelerinin gerçekten çökmesi ABD hükümeti tarafından düzenlenen bir saldırı operasyonunun sonucuysa, “ikincil hasarın dikkate alınmasını” umduğunu söyledi. Kötü aktörler, fidye aldıkları verilerin anahtarını ellerinde tutarlar ve bu anahtar yok edilirse veya kaybolursa kurbanlar kendilerininkini kurtarmakta zorlanır.