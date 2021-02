PUBG Mobile’nin Hindistan’da yasaklanmasından kısa bir süre sonra yerel geliştiriciler FAU-G oyununu piyasaya sürdü. Geçtiğimiz haftalarda yerel çapta yayınlanan oyun şimdi nihayet tüm dünyadaki Android kullanıcılarına geldi. Ancak oyunun iOS sürümünün olup olmayacağı halen merak konusu.

Başta PUBG Mobile olmak üzere birçok Çin uygulaması ve oyununu yasaklama kararı alan Hindistan hükümeti, kendi battle royale oyunu olan FAU-G: Fearless and United Guards adlı yapımı resmen tüm dünyaya duyurdu. Yerli geliştiriciler nCore Games ekibi tarafından hazırlanan yapım başta yalnızca Hindistan’da listelenmeye başlarken, heyecan verici yapımın şimdi küresel çapta Google Play Store mağazasında yayınlandığı açıklandı.

FAU-G goes global 🌍 #1 Free game FAU-G, proudly made in India, is now available worldwide.

Download now: https://t.co/4TXd1F7g7J#FAUG #atmanirbharbharat@vishalgondal @akshaykumar @dayanidhimg @BharatKeVeer pic.twitter.com/d0VRG4DynY

— nCORE Games (@nCore_games) February 3, 2021