PUBG Mobile’nin Hindistan’da yasaklanmasından kısa bir süre sonra yerel geliştiriciler FAU-G oyununu piyasaya sürdü. Geçtiğimiz haftalarda yerel çapta yayınlanan oyun şimdi nihayet tüm dünyadaki Android kullanıcılarına geldi. Ancak oyunun iOS sürümünün olup olmayacağı halen merak konusu.

Başta PUBG Mobile olmak üzere birçok Çin uygulaması ve oyununu yasaklama kararı alan Hindistan hükümeti, kendi battle royale oyunu olan FAU-G: Fearless and United Guards adlı yapımı resmen tüm dünyaya duyurdu. Yerli geliştiriciler nCore Games ekibi tarafından hazırlanan yapım başta yalnızca Hindistan’da listelenmeye başlarken, heyecan verici yapımın şimdi küresel çapta Google Play Store mağazasında yayınlandığı açıklandı.

Hindistan’da TikTok, PUBG Mobile ve daha bir dizi oyun yasaklandıktan hemen sonra nCore Games yerel pazar için yeni bir üçüncü şahıs aksiyon oyunu hazırlayacağını duyurmuştu. Kısa sürede büyük ilgi toplayan bu proje henüz yayınlanmadan Hindistan pazarında 4 milyondan fazla ön kayıt alarak beklentiyi had safhaya çıkarmış, 26 Ocak’taki lansman günündeyse ilk 24 saatte 5 milyon indirme rakamını çoktan geçmişti bile. Bu muazzam başarının akabinde geliştirici şirket oyunun tüm dünyadaki Android kullanıcılarına ulaştığını ifade etti.

FAU-G iOS’a Gelecek Mi?

Şu anda FAU-G Fearless and United Guards oyunu gerek Hindistan’da gerekse dünyanın diğer noktalarında sadece Android kullanıcılarına hitap ediyor. Hindistan’ın Google Play Store mağazalarında günlerdir en çok indirilen mobil oyun olarak liste başı konumunda bulunan yapımın Apple kullanıcılarına ne zaman ulaştırılacağı ise halen merak konusu. Yapımcılar konuya ilişkin herhangi bir açıklama kaydetmezken, yine de kullanıcılar ilerleyen haftalarda aksiyon dolu online savaş oyununu App Store‘da göreceklerinden umutlular.