Şimdilik sadece Apple iOS kullanıcılarına hizmet veren Clubhouse Android uygulamasını henüz yayınlamadı. Ancak birtakım çıkardı yazılım geliştiriciler bu boşluğu fırsat bilip Clubhouse’un adını ve logosunu kullanarak kendi uygulamalarını Google Play Store mağazasına ekledi. Fakat bu uygulamaların hiçbiri çalışmıyor!

2020 yılının Nisan ayında ilk defa iOS kullanıcılarının karşısına çıkan Clubhouse uygulaması Alpha Exploration Co. şirketi tarafından geliştirildi. Başlangıçta yalnızca iPhone ve iPad sahibi insanlara açılan yeni sosyal ağ platformu, davetiye bazlı üyelik sistemiyle dikkat çekerken, kullanıcılarına sesli sohbet edebilecekleri harika bir ortam yarattı. Ancak henüz uygulamadan faydalanma şansına sahip olamayan Android işletim sistemi destekli cihaz sahipleri, platforma girmenin farklı yollarını aramaya başladılar.

Elbette şu anda mevcut bir Android’den Clubhouse’a girme yöntemi bulunmuyor. Uygulama geliştiricileri şimdilerde aplikasyonun Android sürümü için çalıştıklarını belirtseler de bunun için kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerektiği vurgulanıyor. Hal böyleyken Play Store‘daki bu boşluğu fırsat bilen bir grup uyanık yazılımcı da içi boş ya da sahte Clubhouse uygulamaları yaratıp isim ve logolarını çalarak kullanıcıları kandırmaya başladılar. Şimdiden mağazada Clubhouse’un onlarca fake uygulaması yer alıyor. Dolayısıyla karşınıza bunlardan bir tanesi çıktıysa göz ardı etmeniz, inanmamanız gerektiğini tavsiye ederiz.

Clubhouse İndirme Sayısı 8 Milyona Ulaştı

Elon Musk ve daha bir dizi ünlü ismin sosyal medya hesapları üzerinden yeni sosyal medya uygulamasına giriş yaptıklarını duyurmasından sonra Clubhouse platformu 8.1 milyon indirmeyi geçti. Davetiye yöntemiyle katılabileceğiniz popüler iOS uygulaması yalnızca Şubat ayının başından bu yana 3,5 milyondan fazla kullanıcı elde etti ve her geçen gün büyümeye de devam ediyor.