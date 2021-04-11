Sosyal medya devlerinde Facebook, 2020 yılı için CEO Mark Zuckerberg’in güvenliği için harcanan toplam ücretin 23 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Bu güvenlik korumasının içerisinden Mark Zuckerberg dışında ailesi ve belirlenen kişilerin de dahil olduğu belirtiliyor. Bu 23 milyon dolarlık yüksek bütçe tüm yıllara göre oldukça yüksek bir bütçe.

Bu yüksek güvenlik bütçesinin geçtiğimiz ABD seçimlerindeki skandallar ve global krizlerden arttığı belirtiliyor. Hatırlayacağınız gibi geçtiğimiz ABD seçimlerindeki skandallar sonra CEO Zuckerberg’e çokça tehdit içeren mesaj atıldığı haberleri yapılmıştı.

Bu yüksek bütçe içerisinde Covid-19 ve birçok özel harcama bellerini de içeren güvenlik için ekstra bir 10 milyon dolarlık bütçenin de eklenmediği belirtiliyor.

Facebook, Veri Çalınması ile Gündemeydi

Bildiğiniz gibi Facebook geçtiğimiz hafta 533 milyon kullanıcının verilerini çaldırmış ve internet üzerinde satılmaya başladığı haberleri ile gündeme gelmişti.

Çalınan 533 milyon veri arasında maalesef kullanıcıların telefon numaraları, isimleri, e-posta adresleri ve konum bilgileri bulunuyor.

Sızıntılar dahilinde Facebook CEO’su Mark Zuckerbeg’in verilerinin bile çalındığı ifade edilmişti. Zuckerberg’in telefon numarasının çalındığı dedikodular dahilideydi.

2019 yılına ait olduğu belirtilen veriler dahilinde CEO Zuckerberg’in telefon numarası ile Signal mesajlaşma uygulamasının da bir kullanıcısı olduğu haberleri yapılmıştı.