Son zamanlardın en yenilikçi sosyal medya uygulamalarından birisi olan Clubhouse’a başta Facebook olmak üzere; Twitter, Reddit, Microsoft gibi birçok rakip uygulama gelmeye devam ediyor.

Clubhouse’un davetiye sistemi ve şimdilik sadece iOS kullanıcılarına özel olma stratejisi uygulamayı popüler yapmış olsa da rakiplerin diğer alanlarda gelişmelerine imkan sağlıyor.

Diğer alanlarda dişlerini fazlasıyla göstermiş olan rakiplerden Facebook, birkaç ay içerisinde kullanıma sunmayı planladığı Live Audio Rooms adlı yatırımına oldukça önem veriyor.

Live Audio Rooms uygulaması, Clubhouse uygulamasına oldukça benziyor ve kullanıcıların Facebook ve Messenger üzerinden sesli bir şekilde sohbet etmelerini sağlıyor. Açıklanana göre Facebook limitli bir kapalı test aşaması ile uygulamayı geliştiriyor.

Facebook bununla da kalmayıp Soudbites adında bir uygulama daha geliştiriyor. Clubhouse’a gelen bu diğer rakip ise kısa sesli mesajlar atılabilecek bir uygulama olarak planlanmış. Uygulama bu kadar temel bir ihtiyacı karşılarken kullanıcılara efektli sesler ile mesaj gönderebilme imkanını da beraberinde getiriyor.

Facebook, Clubhouse’a Dişli Bir Rakip Olabilir

Son zamanlarda veri çalınması haberleri ve genel olarak uyguladığı ısrarcı politikalar ile kullanıcı kaybeden Facebook, ana uygulamasına bir yenilik daha getirmeyi planlıyor.

Bu yeni özellik ise Facebook üzerinden Podcats severleri oldukça memnun edecek gibi gözüküyor. Podcats’lerin sistem üzerinden dinleyebilme ve indirebilme özellikleri de kısa bir süre içerisinde Facebook sistemine gelecek.

Facebook tarafından geliştirilen bu yeni ses odaklı uygulamalar üzerinden para kazanmak da mümkün olacak.

Son olarak Facebook, Spotfiy ile bir işbirliği yapmış durumda. Yeni dönemde artık Spotify kullanıcılar Facebook üzerinden müzik dinleyebilecekler.