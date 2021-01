Popüler sosyal medya uygulaması Facebook bugün İngiltere’deki kullanıcılarına mobil cihazlarında Haberler sekmesini sundu. İleride daha fazla ülkede aktif hale geleceği düşünülen bu sayfa çok sayıda ünlü gazete ve haber sitesinden gelen içerikleri kullanıcı karşısına çıkarıyor. İşte ayrıntılar…

Dünyanın en büyük sosyal medya uygulamaları arasında kabul edilen Facebook, bugün itibariyle mobil uygulaması için beklenen özelliği devreye soktu. Geçtiğimiz ay şirket, yakın bir zaman içerisinde uygulamaya Haberler sekmesi ekleneceğini belirtmişti. Şimdi nihayet bu özellik kullanılmaya başlandı. İlk defa İngiltere’de aktifleştirilen yeni sayfa, güncel ve kişiselleştirilmiş haber içeriklerini kullanıcılara sunuyor.

Spor, yerel, kültür-sanat, politika, sağlık gibi çeşitli haber kategorileri üzerinden aramayı daraltabileceğiniz Facebook News anlaşmalı yayıncıları arasına yeni isimler katmayı da ihmal etmedi. Financial Times, Sky News, Telegraph Media Group, Channel 4 News, DC Thomson ve Daily Mail Group haberleriyle uygulamaya destek olurken; The Guardian, The Economist, The Independent, STV, GQ, Cosmopolitan, Glamour ve Vogue gibi ünlü kaynaklardan zaten eskiden beridir yararlanılıyordu.

İnsanların ilgi alanlarına göre özelleştirilmiş bir şekilde yenilenecek güncel haberler, şu anda yalnızca İngiltere’deki kullanıcılar için aktif hale geldi. Ancak bu şahane özelliğin çok yakında Facebook’un hizmet verdiği tüm ülkelerde kullanılmaya başlanacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla yakın bir zaman içinde Türkiye’de de Facebook mobil uygulaması aracılığıyla en son haberlere ulaşabilmemiz gayet olası durmakta.