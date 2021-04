Ünlü teknoloji devlerinden Facebook, bugün uygulamaya başladığı yeni özelliği ile mizah amaçlı ve göndermeli paylaşımlar yapan sayfalara artık “ironi” ifadesini ekleyecek.

Facebook kanalının aldığı bu değişik karar arkasında kullanıcıların ironiden anlamaması yatıyor. Maalesef Facebook kullanıcılarının neyin gerçek neyin ironi anlamadığı için alınan bu yeni karar ile olası yanlış anlaşılmaların önüne geçeceği düşünülmüş.

Facebook’un resmi kanalını Twitter üzerinde yaptığı paylaşıma göre yeni özellik Facebook gönderisi altında hafif gri bir şekilde “satire page” ifadesi ile yerini alacak. Bu yeni özelliği komik kısmı ise sayfalar bir kategori belirleyerek açılan hesaplarına ek olarak sadece akış ekranı kısmına bu özellik ekleniyor olması.

Starting today in the US, we’re testing a way to give people more context about the Pages they see. We’ll gradually start applying labels including 'public official,' 'fan page' or 'satire page' to posts in News Feed, so people can better understand who they’re coming from. pic.twitter.com/Bloc3b2ycb

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) April 7, 2021