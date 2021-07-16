Soundmoji‘ler alkış, davul çalma ve kahkaha gibi genel olabilir veya Fast & Furious 9’dan bir diyalog gibi film ve TV bağlantılı materyaller olabilir. Facebook‘a göre, Soundmojis kitaplığını daha fazla içerikle düzenli olarak güncelleyecektir. Sosyal medya devi, 17 Temmuz Dünya Emoji Günü için bu özelliği zamanında başlatmanın heyecan verici olduğunu da ekliyor. Evet, görünüşe göre bu artık bir şey.

Soundmojis‘i denemek için Facebook’un Messenger uygulamasını açın ve sohbeti başlatmak için bir kişi seçin. Gülen yüz simgesine tıklayın ve ardından hoparlör işaretini seçin. Yeni bir pencere açılır ve Soundmoji’leri önizlemenize ve göndermenize izin verir. Bu yazının yazıldığı sırada Facebook, alıcıların bu yeni özelliği sessize alma seçeneğine sahip olup olmayacağına ışık tutmadı.

Statista.com‘a göre, Facebook Messenger‘ın aylık 1.300 milyon aktif kullanıcısı var. Bu kullanıcılar her gün emojilerle 2,4 milyardan fazla mesaj gönderiyor. Soundmojis‘in piyasaya sürülmesiyle, kullanıcılar bir şeyleri hecelemek zorunda kalmadan kendilerini ifade etmek için başka bir seçeneğe sahip olacaklar.