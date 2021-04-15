Hatırlatmak adına geçtiğimiz günlerde Facebook, 2019 yılı içerisinde 533 milyondan fazla kullanıcının verilerini çaldırma haberleri ile gündeme gelmişti. Bu kişisel veriler bazı forumlarda ücretsiz olarak ulaşılabiliyor ve indirilebiliyor.

İnternete düşen bu kişisel veriler arasında telefon numaraları, isimler, e-posta adresleri ve konum bilgileri gibi önemli bilgiler bulunuyor. Liste içerinde bulunmayan bazı verilerinde bulunduğu tahmin ediliyordu.

Bu tahminler Zamaan Qureshi tarafından doğrulanmış gibi gözüküyor. Qureshi kendi adına ait verileri internet formundan indirip kontrol ettiği bir video yayımlamış durumda.

Qureshi’nin açıklamalarına göre Facebook kullanıcılarını sadece uygulama içerisinde değil dışarıda da takip ediyor. Facebook’un bu verileri kendi arasında kategorize ettiği ve her bir veriyi yıllarca depoladığı hatta gerektiğinde diğer şirketlere sattığı konuşuluyor.

Facebook’un bu veri tuzağının altında kişiselleştirilmiş reklamlar bulunuyor. Qureshi’nin aktardığına gör Facebook dışı yapılan her alışveriş, başvuru hatta okul kaydının bile platform üzerinde kaydedildiği ve depolandığı belirtiliyor.

Kullanıcıların Facebook’u uygulama dışında takip etmelerini engellemek için özel bir değişiklik yapmaları gerekiyor. Gerekli sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

Zamaan Qureshi’nin Tweet dizinine ise buradan ulaşabilirsiniz.

Facebook, 533 Milyonluk Verilerde CEO Zuckerberg’in Numarasını Bile Çaldırdı

Sızıntılar dahilinde Facebook CEO’su Mark Zuckerbeg’in verilerinin bile çalındığı ifade edilmişti. Zuckerberg’in telefon numarasının çalındığı dedikodular dahilideydi.

2019 yılına ait olduğu belirtilen veriler dahilinde CEO Zuckerberg’in telefon numarası ile Signal mesajlaşma uygulamasının da bir kullanıcısı olduğu haberleri yapılmıştı.