Facebook‘un Instagram‘daki son hamleleri, kullanıcıları için güvenli bir alan sağlamaya odaklanmış gibi görünüyor. Bu amaçla, diğer şeylerin yanı sıra çocukları yetişkinlerden koruma çabalarını, saldırgan DM’leri filtrelemek için bir araç ve profillere zamir ekleme yeteneğini duyurdu. Şimdi, platforma içerik duyarlılığı kontrolleri ekliyor.

Yeni özelliğin adı Hassas İçerik Kontrolü ve tam olarak adından da anlaşılacağı gibi yapması gerekiyor. Keşfet bölümünde gördüğünüz içeriği denetlemek için tasarlanmıştır. Instagram, platformda hangi içeriğe izin verildiğine dair bir dizi yönergeye sahiptir ve bu yönerge kapsamında nefret söylemi ve zorbalık yasaktır. Müstehcen veya şiddet içeren gönderiler gibi bazı gönderiler kurallarını ihlal etmese de Instagram, Keşfet bölümünde bu tür içerikleri kısıtlamanıza olanak tanıyan yeni bir yapılandırma sunuyor.

Instagram Yaptığı Açıklamada:

Bu yeni özellik, hassas içerik üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlar. Her şeyi olduğu gibi bırakmaya karar verebilir veya bazı hassas içerik türlerini az ya da çok görmek için Hassas İçerik Kontrolünü ayarlayabilirsiniz. Herkesin Keşfet’te görmek istedikleriyle ilgili farklı tercihleri ​​olduğunun farkındayız ve bu kontrol insanlara gördükleri üzerinde daha fazla seçenek sunacak.

Ayara Profil > Ayarlar > Hesap > Hassas İçerik Kontrolü’nden erişilebilir. Varsayılan filtrenin “Sınır” olarak ayarlandığını fark edeceksiniz. Daha hassas içerik görmek istiyorsanız, bu yapılandırmayı “İzin Ver” veya tam tersini istiyorsanız “Daha Fazlasını Sınırla” olarak değiştirebilirsiniz. “İzin Ver” seçeneğinin 18 yaşından küçük hesap sahipleri için geçerli olmadığını belirtmek önemlidir.