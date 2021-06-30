Bulletin adı verilen ve yazarların web’de yayınlanabilen, abonelerin gelen kutularına gönderilebilen ve Facebook‘ta paylaşılabilen ücretsiz ve ücretli haber bültenleri yayınlamasına olanak tanıyan yeni bir hizmet başlatıyor. Belki de şu an için en büyük avantaj: Facebook, “lansman sırasında” yazarlardan ücret almayacağını ve yazarların çalışmalarının ve abone listelerinin tam mülkiyetini elinde tuttuğunu söylüyor.

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, lansmanı tartışan canlı bir sesli görüşmede, yeni platformun “bağımsız yazarları güçlendirmeye, yeni kitlelere ulaşmalarına ve işlerini güçlendirmelerine yardımcı olmaya odaklandığını” söyledi. Lansman sırasında Facebook, spor ve finanstan bilim ve tıbba kadar çeşitli konuları kapsayacak şekilde Malcolm Gladwell, Tan France ve Erin Andrews ile sözleşme imzaladı.

Bulletin, Substack ve diğer haber bülteni ürünlerinin artan popülaritesine doğrudan bir cevaptır. Alt yığın, Glenn Greenwald ve Anne Helen Petersen de dahil olmak üzere bir dizi büyük yazar tarafından kullanılıyor ve şirket, garantili ödemelerle yetenekler kuruyor. Twitter ayrıca yakın zamanda başka bir haber bülteni platformu olan Revue‘yi satın aldı, ancak henüz sosyal ağa entegre etmek için pek bir şey yapmadı. Substack, aboneliklerde yüzde 10’luk bir kesinti alırken, Revue yüzde 5’lik bir kesinti alıyor.

Zuckerberg, Bulletin‘in Facebook‘un içerik oluşturucu para kazanma araçlarını büyütmeye devam etme misyonunun bir parçası olduğunu söyledi. “Burada şirket genelinde amaç, sonunda yaratıcı işler yapan milyonlarca insanı desteklemek” dedi.