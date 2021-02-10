Facebook uygulaması artık haber akışı üzerinde siyasi haber içeriklerini daha az göstereceğini açıkladı. Şu anda platformun geliştiricileri bu konuda testlerine başladı.

Mark Zuckerberg tarafından kurulan popüler sosyal medya uygulaması Facebook kullanıcılarından gelen yoğun ısrarlar üzerine önemli bir değişiklik üzerinde çalışıyor. Platformun üyeleri şirkete yazdığı şikayet mesajlarında sıklıkla haber akışında karşılaştığı yoğun siyasi haberler konusunda memnuniyetsizlerini dile getiriyorlardı. Nihayet bu konuda bir adım atan geliştiriciler, artık ana sayfada daha az siyaset haberi göstermek için birtakım testlere giriştiklerini açıkladı.

Uygulamanın haber akışında yapılacak yeni düzenleme ilk defa bu hafta Brezilya, Kanada ve Endonezya‘daki kullanıcılara sunulacak. İlerleyen haftalarda ise özelliğin önce Amerika Birleşik Devletleri, sonrasındaysa diğer ülkelere gelmesi bekleniyor. Facebook’un ileride bu konuyla ilgili amacı ise farklı algoritmaları deneyerek siyasi içeriklerin nasıl sıralanması gerektiği konusundaki düzenlemeleri olacak. Şirket kullanıcılarına çeşitli anketler göndererek en uygun sıralamayı tespit etmeye çalışacak.

Kısıtlanan siyasi haberlerden muaf olacak bazı konular ise devlet kurumlarının COVID-19 konusunda yaptığı paylaşımlar olacak. Salgın temalı içeriklerde hiçbir kısıtlama getirilmeyeceği belirtilirken; aynı zamanda devletlerin resmi kurum ve kuruluşlarıyla ilgili içerikler de engellemeye tabi olmayacak. Kısıtlanacak içeriklerde ise aslında bir yasaklama durumu söz konusu olmayacağı; kullanıcıların dilediği takdirde söz konusu sayfa ya da gruba girerek haberlere ulaşabileceği ifade ediliyor. Yani yalnızca ana sayfada bu haberlerle karşılaşma olasılığımız azalacak.

Siz de Facebook platformunda sıkça karşılaştığınız siyaset haberleri konusunda rahatsızlık duyuyorsanız yapılan değişiklikler tam da size göre olacak! Ancak bu değişikliğin testlerini tamamlaması ve ülkemize gelmesi biraz zaman alabilir.