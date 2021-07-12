Şirket tarafından, robotları işlevlerini kaybetmeden birden fazla durumla başa çıkmak için eğittiğini gösteren bir blog yazısı (bir videoyla birlikte) yayınlandı. Videoda robot dikey tepelerden, bulanık çimenlerden ve hatta kum yollarından geçiyor. Eğitmen ayrıca, bu yükü ayaklarını kaybetmeden kaldırabileceklerini kontrol etmek için robotlara bazı yükler atıyor.

Facebook tarafından RMA ve UC Berkeley ile işbirliği içinde geliştirilen en son makine öğrenimi modeli, robota koşullardaki ani değişikliklere hızla yanıt verme gücü vermeye çalışıyor. Ancak, gerçek hayatta beklenmedik bir şekilde meydana gelebilecek sayısız durum olabileceğinden, önceden programlama yoluyla her duruma alışmak kuşkusuz çok zordur. Yine de robot, daha önce bilinmeyen ani durumlara alışmayı öğreniyor. Eğitmenler, yeni doğan bebek öğrenirken öğrenmek için robotları muazzam denemelerden geçiriyor.

Facebook AI direktörü, şirketin robotların ani koşullarda hayatta kalmayı öğrenmesini istediğini söyledi. Uzmanlardan oluşan ekipler, bilgisayar görselleştirmesini dahil etmeye çalışıyor. Şirketin robot laboratuvarı, robotlara farkında olmadan çok yönlü görevleri kavramak için ortak bir zeka oluşturmayı öğretirken, kendilerini düşünmek için robotlar geliştiriyor. Hepimiz biliyoruz ki insanlar ve hatta hayvanlar gözlem yoluyla farklı şeyler öğrenirler ve robotta bir anlam yaratmak çok zordur. Şirketin teknolojisi, bu robotların ekosferin nasıl çalıştığını ve zekaları aracılığıyla farklı görevleri nasıl yerine getireceklerini öğrenecekleri yeni bir çağa girdi. Şirket ayrıca, insanlara günlük yaşamda ev işlerinde yardımcı olmak için bu tür ajanlar oluşturmayı planlıyor.

Facebook ayrıca Matterport‘tan elde edilen, robotların farklı nesneleri tanıyabilecekleri ve bu tür nesneleri sipariş edildiklerinde getirebilecekleri 1000 3D gerçekçi görüntü alanından oluşan bir koleksiyon oluşturdu. Şirketin AL uzmanı, bu 3D fotoğraf verilerinin robotlara boş alanları tanımlamayı ve yerleştirilen şeyleri tespit etmeyi öğretmesi gerektiğini söyledi. Sosyal medya şirketi ayrıca, şirketin ev ziyaretleri veya demirbaş düzenlemeleri gibi çok sayıda sürücü için kullandığı yaklaşık beş milyon oyuncak bebek evi modeline sahip olduğunu ve robotların eğitiminde de kullanacağını söyledi.