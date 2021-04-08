Sosyal medya devlerinden Facebook, gün içerisinde Ar-Ge ekibinin Hotline adını verdiği yeni girişimlerini tanıttı. İçerik üreticileri için tasarlanan yeni platform birçok işlevi de berberinde getiriyor.

Takipçiler ya da sohbet kanalı içerisinde bulunan kullanıcılar ile sesli ve mesaj ile iletişime geçip soru-cevap etkinlikleri yapılabiliyor. Facebook’un tanıttığı bu yeni girişim birçok yönü ile Instagram Live ve Clubhouse’a oldukça benzeyen bir platform.

Clubhouse ile benzerliğinden ayrılan en büyük fark ise kullanıcılara sadece sesli sohbet yerine kameralı sohbet edebilme imkanı da sağlanıyor.

Paylaşılan bilgilere göre Facebook Hotline, Twitter Spaces ve Clubhouse’dan çok farklı bir konuları ele alması ile farklılık gösteriyor.

Soru-cevap etkinlikleri için tasarlanan uygulama, kullanıcıların tekrar izleyebilme özelliği sayesinde istenilen cevabı dinleyebilip hem çevrim içi hem çevrim dışı cevaplara emoji ile tepkilerini bırakabiliyorlar.

Ayrıca içerik üreticileri bu oturumları dilerlerse ses (MP3) dilerlerse de video (MP4) formatlarında kaydedip diğer sosyal medya uygulamalarında kullanabiliyorlar.

Hotline, Şu an Hiçbir Uygulama Mağazasında Bulunmuyor

Şimdilik sadece web üzerinden giriş yapılabilen Facebook Hotline, hiçbir uygulama mağazasında bulunmuyor. Siteye giriş yapabilmek için Twitter hesabı ve SMS kodu aktivasyon kodu gerekiyor.

TechCrunch kaynağının haberine göre Facebook uygulamayı çok kısa bir süre içerinde piyasaya sürecek. Uygulamanın yayımlanma tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.