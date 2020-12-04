Ezel Akay tarafından çekilen yeni Netflix Türkiye orijinal filmi 9 Kere Leyla bugün platformda gösterime sunuldu. Başrollerini Demet Akbağ ve Haluk Bilginer ikilisinin paylaştığı, usta oyunculara Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy gibi yıldızların eşlik ettiği yerli kara komedi, Netflix’te şimdiden büyük ilgi görmeyi başardı!

Normal şartlarda 20 Mart 2020 tarihinde vizyona girmesi planlanan 9 Kere Leyla filmi, Koronavirüsü şartları neticesinde gösterim tarihini ertelemek zorunda kalmıştı. Contact Film Works ve BKM Film ortaklığında hazırlanan yapım, pandemi sebebi ile ülkemizde sinema salonlarının kapanmasıyla açıkta kalmıştı. Nihayet geçtiğimiz aylarda filmin dağıtım haklarını Netflix‘in satın aldığını öğrendik. Bugün itibariyle ise merakla beklediğimiz proje, “Bir Netflix Orijinal Filmi” etiketiyle yayınlandı.

9 Kere Leyla Konusu

Bir aşk üçgeninin konu alındığı 9 Kere Leyla, arkeolog olan Adem‘in psikoloğu Nergis‘e aşık olması ile beraber eşi Leyla‘yı öldürmek üzere verdiği girişimleri anlatıyor. Eğlenceli görsel üslubuyla farklı bir iş olduğu her halinden belli olan film; aynı zamanda Adem’i, kendisini antik bir el yazmasının ele geçirme planının içine düşmüş bir şekilde bulmasıyla daha da komik bir hale kavuşuyor.

9 Kere Leyla Oyuncuları

Yönetmen koltuğunda Ezel Akay‘ın oturduğu 9 Kere Leyla, senaryo ekibinde Akay ile birlikte Adnan Yıldırım, Özlem Lale ve Uğur Saatçi gibi tecrübeli isimleri ağırlıyor. Haluk Bilginer ve Demet Akbağ‘ın başrol oynadığı filmde Elçin Sangu, Fırat Tanış, Alican Yücesoy, Hakan Eke, Emre Kıvılcım, İhsan Ceylan gibi deneyimli oyuncular kadroya eşlik ediyor.