Ceren Moray, Bennu Yıldırımlar ve Yasemin Allen üçlüsünün başrolde oynayacağı Olağan Şüpheliler dizisi sete çıktı. Önümüzdeki haftalarda Exxen platformunda yayınlanacak dizi eşlerini öldüren üç kadının hikayesini izleyicilere aktaracak. İşte diziyle ilgili bilinen detaylar…

Şeref Bey, Hükümsüz, Gibi ve Vahşi Şeyler gibi başarılı internet dizileri ile genç kullanıcıların dikkatini üzerinde toplayan Exxen yeni dizisi Olağan Şüpheliler için çalışmalara başladı. Güçlü oyuncu kadrosu ve kendini kanıtlamış teknik ekibiyle iddialı bir biçimde gelen yapım, muhtemelen ilerleyen haftalarda Exxen‘de kullanıcılara ilk bölümüyle hitap etmeye başlayacak.

1441 Yapım şirketi tarafından yapımcılığı gerçekleştirilen Olağan Şüpheliler dizisi, 2021 yılının iddialı projeleri arasında gösteriliyor. Dondurmam Gaymak, Efeköy Entelköy’e Karşı, İftarlık Gazoz ve Avlu gibi başarılı dizilerin yönetmen koltuğunda oturan Yüksek Aksu imzasıyla çekilecek dizi üç başarılı kadın oyuncuyu bir araya getiriyor. Dizide Ceren Moray, Yasemin Allen ve Bennu Yıldırımlar başrolde görev alacaklar. İrfan Şahin‘in yapımcı koltuğunda oturduğu dizide rol alacak erkek oyuncular ise paylaşılan son iddialara göre Bekir Aksoy, Pamir Pekin, Berk Hakman, Fırat Doğruloğlu ve Hakan Eratik olarak açıklanmış durumda.

Bugün itibariyle çekimleri başlamış bulunan Olağan Şüpheliler’in konusu eşlerini öldürmüş üç kadının hikayesini anlatacak. Henüz dizinin yayın tarihi belli olmasa da iddialara göre Nisan ayında diziyi nihayet izlemeye başlayabileceğiz diye düşünülüyor. Toplamda 10 bölümden oluşacak yapım, her bölümü yaklaşık 1 saatlik uzunlukta hazırlanacak.