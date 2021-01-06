Acun Ilıcalı tarafından kurulan yerli video platformu Exxen artık tüm mobil işletim sistemlerine geldi! Android ve iOS için uygulama mağazalarına giriş yapan servis, nihayet bütün telefon ya da tabletlerden rahatlıkla kullanılabiliyor. İşte detaylar…

Başarılı girişimci Acun Ilıcalı tarafından kurulan Exxen dijital içerik platformu 1 Ocak 2021 tarihinde resmi olarak hizmet vermeye başladı. İlk üç günde 500 binden fazla abone sayısı elde ettiği açıklanan servis, pek çok hatayla da olsa kullanıcılarına ilgi çekici dizi, film, program ve belgeselleriyle iddialı bir duruş sergilemişti. Dün akşam TV8 ekranlarında dizilerinin 1. bölümleri ile televizyon seyircisine bir nevi tanıtım gerçekleştiren streaming ağı, şimdi önemli bir sürprizle karşımıza geldi!

Exxen’in mobil uygulaması nihayet tüm telefon ve tabletler için indirmeye açıldı. Android kullanıcılarının Google Play Store, iOS kullanıcılarınınsa App Store‘dan ücretsiz olarak indirebileceği servis, ilk yedi gün bedava deneme üyeliği bulunduruyor. Sonrasında ise dilerseniz aboneliğinizi uzatabilir ve iki paketten kendinize en uygun olanı tercih edebilirsiniz.

Exxen’in Fiyatı Nedir?

Exxen fiyatları 9,99 TL ve 19,99 TL olarak değişkenlik içeriyor. Bunlardan ilki olan reklamlı paket, toplamda beş kullanıcı hesabı açmaya olanak tanırken; aynı zamanda içerikleri HD izleme gibi şahane bir imkan sunuyor. Diğer paketin bundan farkı ise içeriklerin reklamsız olarak izlenebilmesi ve ayrıca indir – izle özelliği sayesinde dilediğiniz her an dizi – film izleme şansı olarak biliniyor.