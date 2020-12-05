Exxen’de yayınlanacak olan programlar yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı. Şu an için kesin olarak yayına başlayacağı bilinen programlar olduğu gibi çıkma ihtimali olan programlar da bulunuyor.

1 Ocak itibariyle yayın hayatına başlayacak olan platformda kesinleşen projelerin hangileri olduğu konusunda da meraklı bir bekleyiş söz konusu. Peki bu içerikler hangileri olacak?

Exxen’de Yayınlanacak Olan Programlar ve Projelerde Olacak Ünlü İsimler

Kesinlik kazanan projeler, şimdiden bile yeni platformun çok dikkat çekeceğini göstermekte. Yakın zamanda konuya ilişkin paylaşım yapan Acun Ilıcalı, platformun Tolgshow gibi iddialı bir yapımla açılış yapacağını da duyurdu. Platformda yer alacak olan yapımları listelemek istersek şöyle bir liste çıkıyor:

Yeni bir müzikal dizi – Başrol oyuncusu Aleyna Tilki olacak.

Tamamen yeni bir kadroya sahip olan Sihirli Annem dizisi

YouTube kanalı Katarsis, Exxen platformuna taşınacak.

Haluk Bilginer’in oynayacağı Şeref Bey dizisi

En iyi modellerin seçildiği model yarışması

Hasan Can Kaya’dan Konuşanlar programı

Tolga Çevik’in efsane projesi Tolgshow

Öğrenci Evi isimli dizi – YouTube fenomenleri oynayacak

4 projeyi üstlenecek olan Enes Batur’un programları olacak.

Feyyaz Yiğit’in programı yapılacak.

Başrolünde Özgü Namal’ın olacağı Hükümsüz dizisi.

Platformda yayınlanmasının kesin olduğu söylenen projeler bunlar olacak. Bu projelerin dışında kesinlik kazanmamış olan yapımlar da var. 1 Ocak tarihinden sonra bunlar konusunda da bilgi gelmeye başlayacaktır.