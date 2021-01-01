Acun Ilıcalı ve ekibi tarafından kurulan Exxen uygulaması şimdi resmen hizmet vermeye başladı. 1 Ocak 2021 itibariyle yayın hayatına başlayan dijital video platformu çok sayıda orijinal içeriği ile kullanıcıları karşısına çıktı! İşte Exxen’in fiyatı, içerikleri ve diğer merak edilen tüm detayları…

Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı tarafından duyurulan ve nihayet bugün itibariyle hizmet vermeye başlayan Exxen platformu az önce kullanıcılara açıldı. Gece yarısından itibaren resmi olarak hayata geçen uygulama tüm mobil cihazlar ve web tarayıcıları üzerinden çalışıyor. İlk yedi gün ücretsiz deneme üyeliği veren servis şimdiden kullanıcı akınına uğradı.

Exxen’in Fiyatı Ne Kadar?

Pek çok kullanıcı Exxen‘in ücreti konusunda çeşitli tahminler yürütürken, platformun ücretsiz izleme seçeneği barındıracağı düşünülüyordu. Reklamlı seyretme opsiyonuyla para vermeden izlenebileceği tahmin edilen uygulama, bu konuda kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı. Yine de iki farklı abonelik paketi ile uygun fiyatlar karşılığında Exxen’e üye olmak mümkün.

Bunlardan bir tanesi reklamlı izleme opsiyonu olan 9,99 TL‘lik paket oldu. Bu pakette beş farklı kullanıcı oturumu açmak mümkün kılınırken; telefon, tablet ve bilgisayarlardan seyretme imkanı da sağlandı. Bir diğer paketse 19,99 TL fiyatlandırması ile kullanıcıların karşısına çıkan reklamsız paket olarak açıklandı. Bu pakette ilkinden farklı olarak reklamları kaldırma fırsatı bulunurken, ayriyeten indir-izle özelliği de eklendi.

Lansman günü itibariyle Şeref Bey, Hükümsüz, Tolgshow Filtresiz, Konuşanlar, Survivor Exxen Cup, Katarsis, @EnisArıkan, Sürprizimiz Var, Masterchef Junior, Yetiş Zeynep, Vahşi Şeyler, İşte Bu Benim Masalım, Gibi, Öğrenci Evi ve daha pek çok içeriğini yayınlayan Exxen artık Google Play Store ve App Store üzerinden indirilebiliyor! Masaüstü kullanıcıları için ise platform exxen.com adresinden hizmet vermekte.