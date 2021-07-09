Casey Fischer adındaki bir üniversite öğrencisi Facebook hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki, adeta şok etti. Evsiz bir adamla yaşadıklarını anlatan Casey’in başından geçenler görenleri de şok ediyor. Bir sabah kahvaltı için fast food restoranına girdiğini söyleyen Casey yaşadıklarını arkadaşları ile sosyal medya hesabından paylaştı.

Restoranın önünde bozuk para toplayan bir adamın şarkı söylediğini belirten Casey, bu adama dikkat kesildiğini söyledi. Kahvesini alıp karşısında bir masaya geçen Casey adamın bozuk paralarını saydığını fark etti. Adam restorana yaklaşırken bir yandan da paralarını sayıyordu. Belli ki adam restorandan bir şeyler almak istiyordu; ancak parası denkleşmiyordu. Adamın yanına yaklaştığını söyleyen Casey onunla konuşmaya çalıştı.

Adamla konuşmaya çalışan Casey karşılığında çokta sıcak bir tavırla karşılaşmamıştı. Adam belli ki çok konuşma taraftarı değildi. Casey zorlayarak adamın isminin Chris olduğunu öğrendiğini belirtti. Bunun üzerine restorana giren Casey, kahve ve tatlı çörek alarak geri geldi. Adamı masasına davet eden Casey’in dediğine göre Chris bunun karşısında şoka uğramış. Çok istekli olmasa da Chris’in bu teklifi kabul ederek masasına geldiğini söyleyen Casey, adamın hayat hikayesini anlattığını belirtti.

Casey’in anlattığına göre; Chris evsizdi ve babasını hiç tanımamıştı. Uyuşturucu nedeniyle bu hale geldiğini ifade eden Chris bu sebeple kendisinden nefret ediyormuş. Ayrıca Chris geceleri soğuktan ölmemek için uyumadığını da belirtmişti. Annesinin kendisiyle gurur duymasını istediğini söyleyen Chris birkaç yıl öncesi annesini kanserden kaybetmişti.

Aradan bir saat kadar zaman geçtikten sonra Casey derse geç kaldığını fark ederek hazırlanarak kalkmaya yeltendi. Tam bu esnada Chris ise Casey’e son bir şey vereceğini söyleyerek, Casey’in eline bir kağıt sıkıştırdı. Kötü el yazısı için özür dileyen Chris hızlıca oracıkta yazıyı yazmıştı. Casey ise Chris’in okudukları karşısında şok oldu. Kağıtta; “bugün intihar edecektim. Sayende vazgeçtim. Teşekkür ederim güzel insan” yazıyordu. Bu yazı karşısında gözyaşlarını tutamayan Casey ise hüngür hüngür ağlamaya başladı.

Casey bu yaşadıklarını sosyal medya hesabından arkadaşları ile paylaştı. Yürek burkan bu olay karşısında çok duygulandığını belirten Casey’e arkadaşları da sosyal medyada büyük destek verdi.