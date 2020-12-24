Kendine Has ekibi tarafından organize edilen Evde Kal Fest yılbaşı özel programı ile geliyor! Türkiye’nin ilk online festivali olma özelliğini de elinde bulunduran başarılı etkinlik, 25 – 27 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek bir dolu canlı yayınlar ile internet kullanıcılarının karşısına çıkacak.

Türkiye’nin ilk dijital festivali Evde Kal Fest pandemi döneminde sosyal medya kullanıcılarının eğlenmesini sağlayan nitelikli oluşumlardan bir tanesi oldu. Ünlü sanatçıları ve yaratıcı içerik üreticilerini bir araya getiren festival milyonlarca izleyiciyi buluşturarak etkileyici performansları sanal dünyaya taşıdı. Şimdi yeniden takipçilerinin karşısına çıkacak organizasyon, erken bir yılbaşı kutlaması için takvimini oluşturdu!

25 Aralık tarihinde başlayacak Evde Kal Fest etkinliği saat 22:00 itibariyle Can Bonomo konser performansına ev sahipliği yapacak. Etkinliğin ikinci gününde efsane rock grubu Mor ve Ötesi şarkı söylerken, son gün ise sevilen parçaları ile Kalben sahneye çıkacak.

Organizasyonun 26 ve 27 Aralık’taki ayaklarında her iki günde de 18:00 itibariyle seyirciler Esen Hünal‘ın leziz mutfağına konuk olurken; ünlü oyuncu ve yönetmen Caner Özyurtlu sevilen programı Bugün Varız Yarın Yokuz konseptini 20:30’da hayata geçirecek. Özyurtlu’nun bu konsepti geçtiğimiz aylarda sonlandırdığı bilinse de Kendine Has ailesine özel iki kereliğine daha tekrar düzenleyeceği biliniyor.

Evde Kal Fest Yılbaşı Programı

25 Aralık Cuma:

22:00 Can Bonomo konseri

26 Aralık Cumartesi:

18:00 Esen Hünal ile kendine has lezzetler

20:30 Caner Özyurtlu ile Bugün Varız Yarın Yokuz

22:00 Mor ve Ötesi konseri

27 Aralık Pazar:

18:00 Esen Hünal ile kendine has lezzetler

20:30 Caner Özyurtlu ile Bugün Varız Yarın Yokuz

22:00 Kalben konseri

Son olarak tüm bu etkinlikleri Instagram‘da @kendinehasonline sayfasından gerçekleşecek canlı yayınlara katılarak seyredebilirsiniz. Peki ya sizin sabırsızlıkla beklediğiniz Evde Kal Fest canlı yayını hangisi? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşmayı unutmayın!