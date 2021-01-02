ABD, İsveç ve diğer bazı ülkelerde yasağı halen devam etmekte olan Huawei için Ericsson firmasından destek geldi. Ericsson’un CEO’su İsveç’te Huawei’ye yapılan haksız yasaklamanın kaldırılmadığı takdirde ülkeden ayrılacaklarını dile getirdi. Bu karar dünya teknoloji basınında büyük yankı uyandırdı. İşte detaylar…

Dünyada 5G bağlantı desteği için ekipman üreten üç büyük firma bulunuyor. Bunlar Huawei, Ericsson ve Nokia… Ancak bu üç şirketten biri olan Huawei’in ABD ve çeşitli birkaç ülkede yasaklı olması sebebiyle 5G’nin geliştirme aşamaları da bir hayli yavaş ilerliyor. Uzun bir süredir Huawei’nin yasağı sürerken, nihayet bu haksız rekabet durumuna ilişkin Ericsson’dan bir tepki mesajı geldi. Şirketin CEO’su en başından beri mevcut durumdan rahatsız olduğunu ifade etti.

Swedish Daily News adlı gazetede yayımlanan habere göre Ericsson CEO’su Börje Ekholm, İsveç Ticaret Bakanı Anna Hallberg‘e bir mesaj gönderdi. İsveç hükümetini ilgilendiren bu mesajda Huawei ve ZTE şirketlerine uygulanan şikayetin kaldırılmayacağı takdirde Ericsson’un İsveç’ten ayrılmayı göze aldığı belirtildi.

“Huawei için uygulanan yasak devam ederse Ericsson İsveç’e veda edecek,” diyen Börje Ekholm, Huawei‘nin 5G yapımı için çalışmalara katılamamasından oldukça hoşnutsuz kaldı. Pek çok büyük şirket konuya ilişkin sessizliğini korumaya devam ederken Ericsson’un böylesi önemli bir konuda açıklama getirmesi, hatta belki de ticari açıdan büyük bir risk alması büyük ses getirdi. Bakalım İsveç’in bu mesaja cevabı ne olacak…