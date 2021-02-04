Behzat Ç. karakteri ile adını geniş kitlelere ulaştıran Erdal Beşikçioğlu yakında Gain platformu için bir dizide rol oynayacak. Sivas filminin yönetmeni Kaan Müjdeci tarafından yönetilecek dizi iddialara göre Hamlet uyarlaması olacak. İşte detaylar…

Geçtiğimiz haftalara kadar FOX TV ekranlarında Çocukluk dizisi ile karşımıza çıkan usta aktör Erdal Beşikçioğlu oynadığı sayısız başarılı karakterden sonra şimdi yeni bir rol üzerine çalışıyor. Bu defa dijital bir platform için kolları sıvayan oyuncu, kısa bölümlere sahip ilginç bir hikayeyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İddialar öyle gösteriyor ki dizi Shakespeare uyarlaması olacak.

Hamlet Dizisi Kaan Müjdeci Tarafından Yönetilecek

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre dizi Hamlet kod adıyla hazırlanırken yönetmen koltuğunda ise Sivas, Kapalı Gişe ve Iguana Tokyo filmlerinin yönetmeni Kaan Müjdeci yer alacak. Erdal Beşikçioğlu başrol koltuğunda otururken ona yıldızlar geçidi oyuncu ekibinde Elit İşçan, Şebnem Bozoklu, Murat Kılıç, Hatice Aslan ve Serdar Orçin eşlik edecek.

Şu anda hazırlıkları halen devam eden Hamlet dizisi Astoros Film prodüksiyonu ile hazırlanırken, yapımın Gain platformunda izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi. Dolayısıyla kısa bölümlere sahip bir mini dizi izleyeceğimiz muhakkak gözüküyor. Yapımın çekimlerine ne zaman başlanacağı ve yayın tarihi gibi detaylar henüz bilinmezken, önümüzdeki haftalarda daha fazla bilgiye sahip olacağımız muhtemel duruyor.

Peki ya sizin bu diziyle ilgili beklentileriniz neler? Güçlü kadrosuyla dikkat çeken yapımla alakalı görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.