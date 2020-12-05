Epic Games her ay ve her hafta çeşitli kampanyalar yaparak, oyun severleri bedelsiz olarak yeni oyunlarla buluşturuyor. Bu zamana kadar çok fazla ücretsiz yapımı elde etmemizi sağlayan firma, şimdi ise 145 TL değerinde iki oyunu daha ücretsiz olarak sundu.

MudRunner yapımından sonra açıklanan iki yeni oyun yine oyun tutkunlarını sevindirecek. Keyifli zamanlar geçirebileceğiniz oyunlar hakkında bilgilere geçelim.

Epic Games Ücretsiz Oyunları ve Detayları

3 Aralık itibariyle ücretsiz olarak yayınlanan oyunlar, 10 Aralık tarihine kadar ücretsiz olacak. Bu bağlamda ücretsiz olan ilk oyun ise Tyranny oldu. RYO oyunlarına örnek olan yapım, seçilen hikayeye göre ilerleyen hikaye tabanlı bir oyun.

5 DLC’siyle beraber Gold sürümü ücretsiz yapılan oyunu 10 Aralık tarihinden önce almanız gerekiyor. İkinci oyunumuza geçersek, ikinci oyun Pillars of Eternity. İlk defa 2015 yılında yayınlanan oyun, çoklu oyuncu moduna sahip olan bir yapım.

Kendi dünyanızı oluşturup, kendi dünyanızda çeşitli keşifler yapmanız üzerine kurulu olan oyunda kayıp hazineleri bulmaya çalışıyorsunuz. Tabii ki bir yandan size karşı duran engelleri de unutmamanız gerekiyor.